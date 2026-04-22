La Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (URESA) realizará este miércoles un operativo de vacunación en el barrio Parque Playa Serena de Bariloche, tras confirmarse el hallazgo de un murciélago positivo a rabia. La medida busca prevenir la propagación de la enfermedad y proteger a la comunidad mediante la inmunización de perros y gatos en un radio de 200 metros desde el lugar.

El operativo se desarrollará con personal que recorrerá casa por casa para garantizar la cobertura. Es por eso que se solicitó a los vecinos tener a sus mascotas listas y presentar el carnet de vacunación. La campaña es parte de los protocolos sanitarios que establecen la vacunación inmediata en zonas donde se detectan animales portadores de rabia.

Desde URESA se destacó que la detección temprana y la respuesta rápida son fundamentales para evitar brotes. En este caso, el hallazgo del murciélago permitió activar el operativo en menos de 24 horas, con la colaboración de equipos de salud ambiental y veterinarios.

Desde Salud de Río Negro se recordó que la vacunación antirrábica es gratuita y obligatoria, y que debe aplicarse anualmente en perros y gatos a partir de los tres meses de edad. Además, se instó a la población a evitar el contacto con murciélagos u otros animales silvestres y a dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias ante cualquier hallazgo sospechoso, como parte de las medidas de prevención comunitaria.

Las autoridades sanitarias remarcaron que la colaboración de los vecinos es clave para el éxito del operativo. La participación activa en la vacunación no solo protege a cada mascota, sino que también constituye una barrera comunitaria frente a la enfermedad. En este sentido, se recordó que la rabia es letal una vez manifestada y que la inmunización preventiva es la única herramienta eficaz para evitar contagios y preservar la salud pública.