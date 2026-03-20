La Unidad Regional de Salud Ambiental (URESA) Valle Medio confirmó la detección de un ejemplar del mosquito vector del dengue en las oficinas judiciales de Choele Choel. El hallazgo derivó en la inmediata puesta en marcha de un operativo de vigilancia sanitaria, con el objetivo de prevenir la instalación del insecto en la zona.

Tras la confirmación, personal de salud junto a trabajadores del hospital y agentes sanitarios recorrieron las manzanas próximas al lugar para relevar posibles criaderos y verificar la presencia de otros mosquitos. Durante las inspecciones se constató que los ejemplares adultos encontrados corresponden a especies habituales de la región y no al transmisor de la enfermedad, lo que permite considerar el episodio como un “hallazgo transitorio”.

Desde URESA se remarcó la importancia de intervenir rápidamente en este tipo de situaciones, ya que las condiciones ambientales de la región pueden favorecer el desarrollo del vector si no se actúa de manera preventiva. El operativo incluyó tareas de información a vecinos y recomendaciones específicas para reducir riesgos.

Entre las medidas difundidas se insistió en eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y jardines, y revisar objetos como neumáticos, baldes y bebederos. También se recomienda tratar piletas fuera de uso con larvicidas biológicos y notificar de inmediato a las autoridades sanitarias ante la aparición de mosquitos oscuros con manchas blancas, características compatibles con el vector del dengue.

La intervención en Choele Choel se suma a las acciones preventivas que el Ministerio de Salud de Río Negro viene desarrollando en distintas localidades, en un contexto de alerta nacional por la circulación del virus. La detección temprana y la respuesta inmediata buscan evitar que el mosquito se instale en la región y garantizar la protección de la población.