El agua vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva de Río Negro. Este martes, el gobernador Alberto Weretilneck encabezó la firma de un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que marca el inicio de una nueva etapa de fortalecimiento del riego agrícola en la provincia.

La estrategia apunta a ampliar y modernizar las áreas bajo riego, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir costos para los productores. “El riego es una de las bases sobre las que estamos proyectando el crecimiento de Río Negro. No se trata solo de incorporar tecnología, sino de acompañar al productor con herramientas concretas”, destacó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

El acuerdo establece la implementación del Programa de Apoyo para la Tecnificación del Riego, que combina asistencia técnica en territorio con financiamiento específico para inversiones productivas. A través de la línea de créditos de triple impacto del CFI, se pondrán a disposición recursos para avanzar en sistemas presurizados, optimización energética y mejoras en la gestión del agua, con condiciones adaptadas a los ciclos productivos y a la escala de cada emprendimiento.

La iniciativa se articula con otras medidas que la Provincia viene desarrollando para mejorar la competitividad del sector, como el alivio fiscal sobre la energía destinada al riego, el fortalecimiento de herramientas financieras y el trabajo en nuevas áreas irrigadas. En ese esquema, el riego deja de ser una variable complementaria para convertirse en un eje central de la planificación productiva.

El próximo jueves 23 de abril se realizará una jornada técnica en la Sociedad Rural de Guardia Mitre, orientada a productores y técnicos. Allí se abordarán aspectos clave del riego presurizado y se realizará una visita a campo en el establecimiento Cuatro Chañares, donde se analizará en funcionamiento un sistema de pivote central.

La articulación con el CFI permite consolidar un modelo que integra conocimiento, financiamiento y acompañamiento técnico, con el objetivo de generar inversiones más eficientes y sostenibles.