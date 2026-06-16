A 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos, el abogado Heredia habló de una “cadena de encubrimiento”

A 23 años de la desaparición de Sergio Ávalos, el abogado de la familia, Sergio Heredia, reiteró el pedido de verdad y justicia y expresó que, si bien existen avances judiciales en la causa, aún persisten cuestionamientos sobre el accionar de distintas instituciones a lo largo de la investigación.

En una entrevista con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, Heredia envió un saludo a Asunción Ávalos, padre del joven desaparecido, y señaló que la familia nunca podrá estar conforme con el desarrollo del caso. “Nunca vamos a estar conformes porque son cosas que no logramos comprender como en democracia pueden suceder estas cosas”, expresó, en referencia a que un padre de más de 90 años continúe buscando respuestas sobre lo ocurrido con su hijo.

“Hay cosas que cuesta reconocer. Sinceramente, nosotros nunca hemos tenido contacto con la universidad; jamás se nos llamó. Resulta llamativo que los abogados de Ávalos no hayan tenido comunicación con la institución”, señaló Heredia.

El abogado sostuvo además que uno de los aspectos más dolorosos para la familia fue la falta de claridad inicial en torno al caso. “El mayor daño que se le hizo a Asunción fue no sacarle el velo de lo que realmente pasó”, afirmó, al tiempo que aseguró que, tras años de trabajo, lograron aportar elementos para reconstruir lo sucedido. En esa línea, destacó que actualmente hay imputaciones en curso contra integrantes de fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales.

Heredia remarcó que la causa, que tramita en el ámbito de la Justicia Federal, fue encuadrada como desaparición forzada de persona y se encuentra próxima a juicio oral, con 19 personas imputadas y procesadas, entre ellas policías, militares y responsables del local bailable donde Ávalos fue visto por última vez el 14 de junio de 2003, en Neuquén.

“Asunción siempre me dice lo mismo: ‘Doctor, quédese tranquilo, que yo tengo un pacto con el de arriba, con el viejito’. Me dice que no se va a morir hasta no ver lo que ustedes me prometieron. Eso, a nosotros, nos parte", aseguró el abogado.

En otro tramo de la entrevista, el letrado comparó el caso Ávalos con otras investigaciones como la de Daniel Solano y la búsqueda de Kevin Hernández, y cuestionó la lentitud de la justicia en este tipo de procesos. “No puede ser que en democracia, con la tecnología actual, estos casos no se resuelvan”, sostuvo, al tiempo que habló de una “cadena de encubrimiento” en distintas etapas de la investigación.

“Lo queremos mucho y sufrimos mucho por lo que él vive. Agradezco a todos los que lo recuerdan en esta fecha, pero a Asunción hay que recordarlo todo el año. Lo veo, ya con más de 90 años, en su chacra de Picún Leufu, siempre con la misma camisita, el mismo pantalón, la misma pobreza”, expresó.

Finalmente, Heredia destacó el vínculo con la familia Ávalos y mencionó especialmente a Asunción Ávalos, a quien definió como una figura central en la búsqueda de justicia. “Lo queremos mucho, sufrimos mucho lo que él vive”, expresó, y aseguró que el compromiso de la querella es acompañar el avance del proceso judicial hasta lograr una respuesta definitiva sobre la desaparición del estudiante universitario oriundo de Picún Leufú.