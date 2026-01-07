Catalina y sus padres emprenden un viaje hacia Buenos Aires el próximo martes para comenzar el proceso de rehabilitación de la pequeña, quien sufrió graves heridas tras ser atropellada por un patrullero en el barrio Los Álamos de Plottier. La niña, que estuvo varias semanas internada en el hospital Castro Rendón de Neuquén, necesita una neurorehabilitación tanto neurológica como motriz, y este viaje marca un paso crucial en su recuperación.

Según Paola Marifil, madre de la niña, la pequeña logró avances importantes en las últimas semanas. "Catalina ha abierto los ojos y ya no necesita el respirador, por lo que fue trasladada de terapia intensiva a la sala de pediatría el 21 de diciembre", relató. Sin embargo, aclaró que, aunque la situación mejoró, aún queda un largo camino por recorrer en su rehabilitación, ya que Catalina no responde a estímulos ni se mueve por sí sola.

El accidente, ocurrido en el barrio Los Álamos, dejó a Catalina con lesiones graves que requirieron su internación inmediata en el hospital Castro Rendón, donde fue estabilizada y atendida durante semanas. A pesar de la magnitud de sus heridas, la familia mantiene esperanzas y continúa con su lucha por la recuperación de la niña. "Pronto estamos saliendo hacia Buenos Aires, solo faltan algunos trámites administrativos para la derivación", dijo Paola.

A lo largo de este proceso, Paola subrayó la importancia de estar cerca de su hija en todo momento, especialmente ahora que será trasladada a otro servicio dentro del hospital. "Más que nunca necesitamos estar al lado de ella, en un sector distinto, pero siempre acompañándola", comentó.

La familia Marifil ahora centra todas sus esperanzas en el tratamiento de rehabilitación en Buenos Aires, que será un proceso largo y arduo. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, Paola mantiene firme su determinación: "Aunque el camino será largo, confiamos en que cada paso es un avance en la recuperación de Catalina".