La localidad de Caviahue-Copahue ya cuenta con una unidad para recibir y enviar paquetería, la cual está conectada con el sistema del Correo Argentino a partir de una capacitación que se hizo del personal municipal y que concluyó ayer. El intendente Oscar Mansegosa dio detalles al respecto en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“Ahora la unidad postal está conectada con todo el sistema del Correo Argentino, algo que antes no se podía hacer. Por suerte a partir de ayer se recibió al personal municipal y se puede recibir paquetería, enviar paquetería; antes teníamos que esperar a que viniera el correo de Loncopué -que está a 50 kilómetros- para tener este servicio”, describió el intendente al respecto.

Y comentó: “A partir de ayer el sistema quedó habilitado en la localidad. Veníamos trabajándolo porque ameritaba producto del desarrollo que está teniendo la localidad”.

“Esperemos poder seguir ampliando servicios que por ahí no se tenían”, concluyó en diálogo con AM550.

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