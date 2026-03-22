Caviahue-Copahue trabaja con el EPAS para mejorar su servicio de agua potable

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de Neuquén, dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, trabaja en forma articulada con la municipalidad de Caviahue-Copahue para mejorar el servicio de agua potable y saneamiento en Caviahue, una villa turística que crece constantemente y presenta desafíos importantes en infraestructura básica.



Para atender las necesidades del servicio de agua a corto plazo se trasladó un filtro rápido preparado para tratar 120 metros cúbicos por hora, que estaba instalado en Neuquén. La instalación y puesta en marcha del equipo se ejecuta con personal propio, nueve personas técnico-operativas, con una inversión de $320 millones que son aportados por el EPAS a través de lo recaudado mediante el cobro de los servicios.



Las tareas estarán finalizadas en los próximos días, lo que permitirá realizar el tratamiento del agua en forma adecuada, sometiéndola a un proceso de filtrado rápido que permitirá extraer cualquier sólido que presente.



El presidente del EPAS, Gustavo Hernández, manifestó: “Venimos trabajando con la intendencia para brindar soluciones concretas para los servicios de agua potable y saneamiento de la localidad, infraestructura básica para una villa turística que se desarrolla dentro de un entorno ambiental que hay que proteger”.

Oscar Mansegosa, intendente de Caviahue-Copahue, destacó que “en el desarrollo de una villa que tiene desarrollo turístico emergente, estas obras que se llevan a cabo desde el Estado a través del EPAS, y el Municipio, es importante que se vayan concretando. Hace años que venimos trabajando en el tema del agua potable y se ha tomado la decisión política de llevar adelante esta colocación de filtros”.



En cuanto al saneamiento, el intendente explicó que “la nueva red de cloacas viene a solucionar un problema ambiental en la localidad, porque la villa crece exponencialmente y es necesario invertir para tener los servicios acordes. Con esto se protege el ambiente, y pone a salvo nuestro lago. Agradecemos al EPAS y al Gobierno provincial”.

Obra de saneamiento “refuerzo de colector cloacal”

En junio de 2025, en Casa de Gobierno y con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, se firmó el contrato con la empresa que está llevando adelante la obra de refuerzo del colector cloacal en Caviahue, una intervención clave que forma parte del Plan Director de Desagües Cloacales de la localidad.



La obra, financiada íntegramente por el Tesoro, demanda una inversión de $675.675.000 y presenta un avance superior al 60%. El objetivo de estos trabajos es acompañar el crecimiento de la villa turística con infraestructura sanitaria adecuada y proyectada a 20 años, beneficiando a más de 1.000 habitantes y a los turistas que visitan la localidad.



El proyecto contempla la construcción de un nuevo colector cloacal de 250 milímetros de diámetro y 544 metros de longitud, paralelo al actual de 160 milímetros, sobre la Avenida Costanera Quimey-Co; ampliación de la cañería emisaria sobre el lago; y obras civiles complementarias, que incluyen la remodelación de la casilla del operario, la incorporación de un grupo electrógeno y la cobertura de la estación de bombeo en la zona sur con una estructura metálica.



