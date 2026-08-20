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OBRAS VIALES

Caviahue pavimentará calles por $1.200 millones: la obra comenzará a fines de septiembre

El intendente Oscar Mansegosa detalló en AM550 que se trata de obras que fueron adjudicadas a la empresa Autovía en el marco de una licitación que tuvo cuatro oferentes. Cuándo está estipulado que comiencen.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 12:02
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Avanzan obras de pavimentación de calles en Caviahue.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de la licitación que se realizó ayer para pavimentar calles en el casco urbano de la localidad. Se trata de obras que fueron adjudicadas a la empresa Autovía por $1.200 millones, en el marco de un proceso que tuvo cuatro oferentes.

“Esto empezará a fines de septiembre cuando las condiciones climáticas lo permitan”, expresó el intendente al referirse a la adjudicación a la compañía Autovía para asfaltar con pavimento rígido calles de la localidad neuquina.

Además comentó que “hay varias obras y servicios para el desarrollo de la localidad, hablamos de viviendas, ampliación del centro de salud, también obras municipales que hacemos con apoyo de Provincia, mejoramiento de espacios públicos y tenemos en carpeta la terminal de ómnibus, un proyecto que se presentará y consideramos muy importante”.

Dijo Oscar Mansegosa que estiman que “antes de fin de año estará la tercera etapa de asfaltado para licitar, estamos pavimentando en la zona más transitada de la localidad”.

La entrevista completa 

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