Durante este jueves, Defensa Civil de Allen recibió una notificación sobre la presencia de un perro en el canal principal de riego, en inmediaciones de la pista de bicicletas. Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un caniche de pelaje blanco y negro que presentaba síntomas de hipotermia y de inmediato se procedió al rescate del animal, que fue trasladado a un área segura y posteriormente derivado a la oficina de Zoonosis para su chequeo médico.

La rápida intervención permitió evitar consecuencias más graves y garantizar la atención veterinaria necesaria. Las autoridades remarcaron que el canal mantiene en algunos sectores una profundidad de entre 50 y 60 centímetros, lo que, combinado con las bajas temperaturas, puede resultar peligroso para los animales que se acercan a la zona. Por ello, se recomendó a los vecinos extremar precauciones y evitar que las mascotas permanezcan cerca del curso de agua.

El episodio puso en evidencia la importancia de la prevención y el cuidado responsable de los animales, así como la necesidad de mantener vigilancia en espacios públicos donde el riesgo de accidentes se incrementa durante los meses de invierno. Además, se destacó que la intervención de Defensa Civil forma parte de un esquema de respuesta rápida que busca atender emergencias urbanas y rurales, garantizando la seguridad de la comunidad y de sus mascotas.

El animal fue trasladado a Zoonosis para su atencion

Desde la oficina de Zoonosis se informó que el caniche permanecerá bajo observación veterinaria para descartar complicaciones derivadas de la hipotermia. Se indicó también que este tipo de rescates refuerza la necesidad de concientizar a la población sobre los riesgos que implican los canales de riego y la importancia de mantener a los animales alejados de sectores con agua acumulada.

Desde la Municipalidad de Allen se recordó que existen campañas de tenencia responsable y que se promueve el uso de correas y supervisión constante en espacios públicos.