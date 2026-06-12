La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la modificación del artículo 143 del Estatuto Docente (Ley N° 391), estableciendo un sistema de incentivos para los maestros y profesores que se hayan formado en instituciones locales o residan en la provincia. La iniciativa, impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (JSRN) y acompañada por referentes de la UCR, fue sancionada por mayoría en primera vuelta con 28 votos a favor y 13 en contra.

El proyecto otorga 4 puntos adicionales a los egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro, 3 puntos extra a quienes hayan estudiado en la Universidad Nacional de Río Negro o en carreras dictadas por la Universidad Nacional del Comahue dentro del territorio provincial, y 4 puntos a los docentes que acrediten domicilio legal en Río Negro al momento de abrir su legajo.

La sesión legislativa se desarrolló en un clima de tensión, con el acceso vallado y presencia policial. La UnTER participó con representantes de la Comisión Directiva Central y vocales gremiales, manifestando su rechazo a la iniciativa. El sindicato denunció que la norma introduce criterios discriminatorios y que no se convocó al gremio para debatir los cambios en el ámbito paritario. “Estamos hablando de una ley fundamental que regula el trabajo de los docentes de Río Negro. Era imprescindible la participación del sindicato en este proceso”, expresó la legisladora Alejandra Mas (PJ-Nuevo Encuentro).

Otros parlamentarios también cuestionaron la medida. Patricia Mc Kidd advirtió que la norma genera “docentes de primera y docentes de segunda”, mientras que Magdalena Odarda señaló que los cambios de último momento vulneraron principios de transparencia y podrían contradecir la Constitución Nacional, que garantiza igualdad de acceso a los cargos públicos.

Pese a las críticas, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer el arraigo y el conocimiento del entorno sociocultural en las aulas rionegrinas. La legisladora Lorena Matzen sostuvo que “defender oportunidades para los rionegrinos no es discriminar a nadie, es cumplir con la responsabilidad que nos dieron quienes nos pusieron en estas bancas”.