La Libertad Avanza y el partido CREO de Aníbal Tortoriello no tendrán bloque propio en la Legislatura de Río Negro. El oficialismo de Juntos Somos Río Negro logró frenar la creación de nuevos espacios parlamentarios y el gobernador Alberto Weretilneck salió a respaldar la decisión con un argumento contundente: los legisladores deben mantener la representación política con la que fueron elegidos por los ciudadanos y no modificarla una vez que ya ocupan sus bancas.

La definición puso punto final a una de las discusiones políticas más tensas de las últimas semanas dentro de la Legislatura. Los sectores vinculados al presidente Javier Milei y al diputado nacional Tortoriello buscaban obtener reconocimiento institucional para conformar los bloques La Libertad Avanza y Creo Río Negro, pero la iniciativa encontró una barrera en el oficialismo y en otras fuerzas políticas que terminaron inclinando la balanza.

Lejos de presentar la decisión como una disputa partidaria, Weretilneck la justificó apelando al respeto por la voluntad popular expresada en las urnas. Según sostuvo, los rionegrinos votaron una determinada composición legislativa en las elecciones de 2023 y esa representación no debe alterarse por reacomodamientos políticos posteriores.

"La representación en la Legislatura tiene que tener la manera en la cual fue electa por los ciudadanos", afirmó el mandatario durante una actividad en Bariloche. Y profundizó su postura al señalar que los desprendimientos partidarios o las nuevas construcciones políticas pueden existir legítimamente en el terreno político, pero no tienen por qué traducirse en una nueva estructura legal dentro de la Cámara.

Detrás de esa definición aparece el núcleo del conflicto. Para el gobernador, los legisladores que hoy pretenden conformar nuevos bloques llegaron a sus bancas integrando otros espacios políticos. Por eso considera que otorgarles reconocimiento institucional implicaría modificar el esquema de representación que surgió de las elecciones provinciales.

"Políticamente pueden agruparse de la manera que quieran, pero legalmente es la que eligieron los rionegrinos cuando eligieron esta Cámara", insistió Weretilneck, marcando una diferencia entre la libertad de acción política de cada legislador y la estructura formal con la que funciona el Parlamento.

La postura oficial también buscó responder a quienes recordaron el antecedente de la Coalición Cívica ARI, que conformó un bloque propio pese a haber integrado la alianza Cambia Río Negro. Para el gobernador, ambos casos son completamente distintos.

Según explicó, la Coalición Cívica mantuvo desde el inicio una identidad partidaria reconocible dentro de una alianza electoral. En cambio, sostuvo que la situación actual involucra a dirigentes que fueron elegidos bajo un sello político determinado y que luego intentan reorganizarse en nuevas estructuras una vez obtenidas las bancas.

"Una cosa es como uno se presenta en la alianza electoral y plantea la individualidad, y otra cosa es ser electo por un partido y pasarse a otro partido y cambiarse de nombre", argumentó.

La frase dejó en evidencia cuál es la mirada del Gobierno provincial sobre los intentos de conformar bloques vinculados a Milei y Tortoriello. Desde la óptica del oficialismo, esos espacios no cuentan con legitimidad para transformarse en bloques legislativos propios porque no fueron parte de la oferta electoral que eligieron los rionegrinos en 2023.

La decisión representa un revés político para ambos sectores. Tanto La Libertad Avanza como Creo buscaban ganar volumen institucional dentro de la Legislatura, fortalecer su identidad opositora y consolidar una referencia propia de cara a las futuras disputas electorales. Sin embargo, la mayoría legislativa les bajó la persiana y ratificó que la composición formal de la Cámara seguirá respondiendo al mapa político surgido de las últimas elecciones provinciales. También al Vicegobernador, Pedro Pesatti, que habilitó la discusión como parte del enfrentamiento que mantiene con el oficialismo y en especial con el gobernador Weretilneck.