El cuerpo de un hombre fue hallado este sábado en el canal principal de riego de Allen, en cercanías de Guerrico, Río Negro.

El operativo fue llevado adelante por dotaciones de Bomberos Voluntarios, que desde el viernes realizaban rastrillajes tras la denuncia por la desaparición de una persona en el sector. Según la información preliminar, el cuerpo fue localizado dentro del canal durante las tareas de búsqueda.

En el lugar se aguardaba la intervención de personal policial y judicial para avanzar con las pericias correspondientes, determinar la identidad del fallecido y establecer las circunstancias del hecho.

Noticia en desarrollo.