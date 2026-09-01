Centenario apuesta a ampliar la red para acceder al agua potable: ya se conocen las ofertas

El Gobierno de Neuquén llevó adelante el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación para la ejecución de la obra de ampliación de la red de agua potable en el Sector Cooperativas de Centenario.

El acto licitatorio se desarrolló a través del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Para la concreción de los trabajos se presentaron cuatro empresas interesadas, cuyas propuestas técnicas y económicas serán analizadas por la comisión evaluadora para la posterior adjudicación.

Del acto formal de apertura participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; el intendente de Centenario, Esteban Cimolai; y concejales de la localidad.

La obra forma parte de las políticas públicas que impulsa el Ejecutivo para consolidar la infraestructura básica, acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida en el territorio neuquino.

En este sentido, la ministra Bertoldi destacó que el proyecto permitirá avanzar sobre un sector que ya cuenta con 4.000 lotes escriturados y que requiere completar la infraestructura básica para que las familias puedan acceder a soluciones habitacionales.

“Cuando pusimos en marcha los créditos hipotecarios no bancarios a través de ADUS, la condición más importante era la escritura. Al relevar toda la provincia identificamos que acá teníamos 4.000 lotes ya escriturados y nos preguntamos qué faltaba para cumplir con las condiciones básicas”, explicó.

La ministra señaló que, a partir de ese relevamiento, se identificó la necesidad de completar las redes de agua y energía eléctrica para que esas familias puedan acceder a los créditos. “Los equipos se pusieron a trabajar en tiempo récord y hoy estamos coronando un trabajo que se viene construyendo desde hace mucho”, afirmó.

Además, destacó que la ampliación de la red de agua potable forma parte de una agenda integral de obras que busca dar respuestas concretas a las necesidades de las comunidades.

Señaló que, además de esta intervención, se encuentran en agenda otras obras estratégicas para Centenario, como la construcción de la nueva EPET Nº 29, pronta a culminar, y obras finalizadas como la escuela primaria Nº 365, el Centro de Formación Profesional 29 y la comisaría 52, junto con trabajos de infraestructura sanitaria, energética y habitacional. Estas iniciativas contribuyen a consolidar un desarrollo urbano planificado y con mayor igualdad de oportunidades para las familias neuquinas.

Por su parte, el intendente Cimolai valoró el trabajo conjunto con la provincia y destacó la importancia de completar las redes de servicios para consolidar el desarrollo urbano del sector. “Para nosotros este modelo de financiamiento es una herramienta muy importante. Esperemos poder terminar estas obras y avanzar con la energía eléctrica”, expresó.

El proyecto, que beneficiará a 11.490 habitantes, prevé la intervención en el sector de la Segunda Meseta para dotar de agua potable a 4.000 lotes, además de la instalación de válvulas e hidrantes que permitirán estructurar y optimizar el suministro domiciliario en la zona.

La finalización y provisión de estos servicios básicos resulta un paso indispensable para que las familias del sector cuenten con las condiciones exigidas y puedan acceder formalmente a la línea de créditos hipotecarios provinciales del programa Neuquén Habita, destinados a la construcción, ampliación o refacción de la vivienda propia.

Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de $2.285.774.074,72 y contemplan un plazo de ejecución de 270 días corridos bajo la modalidad de ajuste alzado.





