La Municipalidad de Centenario avanza con cuatro cesantías contra empleados municipales investigados por largas inasistencias injustificadas y presunto abandono de servicio, en expedientes que se tramitaron durante meses y que ahora quedaron a un paso de resolverse.

La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Recursos Humanos luego de distintas actuaciones sumariales en las que se analizaron faltas acumuladas, documentación interna y antecedentes administrativos de agentes que pertenecían a diferentes áreas del municipio.

Según se informó oficialmente, las ausencias investigadas abarcaron períodos comprendidos entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Meses sin asistir y sin justificar las faltas

De acuerdo con los informes finales elaborados por la Instrucción Sumarial, los agentes involucrados no presentaron certificados médicos ni constancias de licencias que justificaran la interrupción prolongada de sus tareas.

Las faltas fueron acreditadas mediante planillas de asistencia e informes internos de distintas dependencias municipales.

Tras revisar cada expediente, la Subsecretaría de Recursos Humanos recomendó aplicar sanciones de cesantía por considerar que existieron incumplimientos graves a los deberes establecidos en el Estatuto del Empleado Municipal.

El análisis incluyó declaraciones indagatorias y antecedentes administrativos de cada trabajador involucrado.

“La responsabilidad primaria es con los vecinos”

El subsecretario de Recursos Humanos, Mariano Brage, sostuvo que la decisión “no es para nada agradable para esta gestión”, aunque remarcó que el municipio tiene la obligación de actuar frente a incumplimientos comprobados.

“La responsabilidad primaria es con los vecinos y las vecinas, y con el sostenimiento de un Estado eficiente”, señaló el funcionario.

Además, afirmó que los casos avanzaron luego de “un riguroso proceso administrativo”.

La línea que también impulsa Provincia

La decisión del municipio aparece en línea con el proceso de revisión interna que el gobierno provincial viene sosteniendo desde la llegada de Rolando Figueroa a la gobernación, con auditorías sobre personal, control de asistencia y revisión de situaciones irregulares dentro del Estado.

En Centenario remarcaron que las actuaciones respetaron todas las instancias administrativas correspondientes y garantizaron el derecho de defensa de los agentes involucrados.

Las cesantías fueron sugeridas bajo lo establecido en la Ordenanza N.º 3237, que regula el Estatuto del Empleado Municipal.