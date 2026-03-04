El gobierno de la provincia de Neuquén sigue implementando su política de "tolerancia cero" ante conductas que atentan contra la ética laboral y los derechos de las personas, con dos nuevos despidos. El primer caso involucra a un médico acusado de abuso sexual, acoso verbal y violencia de género, mientras que el segundo corresponde a un trabajador del Ente Provincial de Energía (EPEN), despedido por reiteradas faltas injustificadas a su puesto de trabajo.

El médico afectado es Marcelo Ignacio Fernández, quien se desempeñaba como clínico en el Centro de Salud de Villa Traful, dependiente del Hospital “Dr. Oscar Arraiz” de Villa La Angostura. El caso que llevó a su despido involucra denuncias de acoso verbal y abuso sexual, además de presunta violencia de género hacia tres compañeras de trabajo. Tras un exhaustivo sumario administrativo, la instructora encargada de la investigación concluyó que los hechos eran "comprobados", lo que motivó la decisión del Gobierno de la provincia de despedirlo de manera inmediata.

Según los informes de la investigación, las denuncias contra Fernández fueron presentadas por las víctimas, quienes aseguraron haber sido objeto de comentarios inapropiados, gestos y actitudes que violaban su integridad y sus derechos. Además, se presentó una acusación de abuso sexual en el ámbito laboral, lo que incrementó la gravedad del caso. La rápida resolución del sumario refleja la postura firme de las autoridades provinciales ante estas situaciones.

El segundo caso involucra a Guillermo Elgueta, quien trabajaba en el sector comercial administrativo del Servicio Eléctrico de Centenario, perteneciente al EPEN. El trabajador fue despedido por haber acumulado una serie de faltas injustificadas entre el 3 de septiembre y el 30 de noviembre de 2024.

Durante este período, Elgueta no asistió a su puesto de trabajo sin presentar justificación, lo que generó una serie de inconvenientes en el funcionamiento del servicio eléctrico en la región. El despido de Elgueta se dio en el marco de un sumario administrativo que evaluó las inasistencias reiteradas y no justificadas, lo que evidenció un incumplimiento constante de sus responsabilidades laborales.