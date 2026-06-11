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Hace tres semanas

En Centenario les sale el agua marrón y la Municipalidad dice que es por las conexiones clandestinas

La Municipalidad de Centenario informó que la turbidez se debe a intentos de conexiones clandestinas en la red de agua potable. Se realizan tareas de purga y análisis para restablecer el suministro con normalidad.
 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 12:27
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Vecinos de Centenario alertaron sobre agua marrón y con fuerte olor a cloro. Fotos: Centenario Digital.

Vecinos de las Manzanas 442, 443 y 456 de la Avenida Cavalli, en Centenario, reclamaron que en los últimos días conviven con problemas en el suministro de agua potable, la cual presenta coloración marrón y un olor intenso a cloro. La situación, que según los residentes se mantiene desde hace aproximadamente tres semanas, generó malestar y preocupación en distintos sectores del barrio.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el problema no solo afecta la calidad del agua sino también la vida cotidiana de las familias. Algunos habitantes señalaron haber experimentado malestares estomacales y síntomas compatibles con cuadros gastrointestinales, lo que motivó consultas en el Hospital Natalio Burd. 

“El agua hace dos semanas viene con mucho olor y te queda impregnado en el cuerpo, el municipio solo dice estamos trabajando y no pasa nada, nos mandaron después que el agua es apta para tomar”, señaló un vecino a Centenario Digital.

Desde la Municipalidad de Centenario, a través de la Secretaría de Agua y Saneamiento, explicaron que la turbidez en el agua se debe a “intentos de conexiones clandestinas a la red de agua que atraviesa el sector de calle Cavalli y Parcelas”. La comuna aseguró que los trabajos para purgar la cañería afectada continúan y que se están tomando medidas para restablecer el servicio a la normalidad.

Además, aseguraron que “los análisis preliminares del agua, arrojaron resultados positivos en su potabilidad y actualmente se trabaja en la purgación de la cañería afectada”. 
 

 

 

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