El Concejo Deliberante de Neuquén Capital avanza en la actualización del Código Contravencional para regular la actividad de los limpiavidrios en el espacio público. La iniciativa fue confirmada por la concejala del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Victoria Fernández, durante una entrevista en el programa Entretiempo de AM550 La Primera.

Según explicó, el tema se debate desde 2025 en el marco de la redacción del nuevo Código de Convivencia. La edil señaló que la normativa vigente aborda la figura de los “lavacoches” como una falta ambiental, pero no contempla la actual modalidad de limpiavidrios en esquinas y semáforos.

Actualización normativa y control

Fernández sostuvo que la actividad “no está permitida” en la ciudad y que genera problemas de tránsito y situaciones de incomodidad para vecinos. En ese sentido, planteó la necesidad de dotar al municipio de herramientas actualizadas para el control.

La propuesta prevé que, además de la intervención de inspectores municipales, se articulen operativos con la Policía de la provincia de Neuquén en los casos que lo requieran.

Inclusión social y abordaje integral

La concejala indicó que la iniciativa no apunta únicamente a sanciones económicas, sino a incorporar alternativas vinculadas a la inclusión social. Entre ellas, mencionó programas de capacitación laboral, dispositivos de empleo provinciales y municipales, y herramientas de abordaje para consumos problemáticos.

“Hay dispositivos y programas disponibles tanto a nivel provincial como local. La respuesta del Estado no puede ser la tolerancia, pero tampoco solo la sanción”, señaló.

Fernández explicó que muchos de los casos están atravesados por situaciones de vulnerabilidad social y adicciones, por lo que consideró necesario un abordaje integral que combine control con políticas públicas específicas.

Antecedentes y nuevo escenario

La normativa actual regula la actividad de lavacoches, una situación que —según recordó— fue abordada durante la gestión del exintendente Horacio Quiroga. Sin embargo, afirmó que el contexto actual es diferente y requiere una actualización legal acorde a la realidad urbana.

El debate se inscribe dentro de una discusión más amplia sobre el nuevo Código de Convivencia que impulsa el intendente Mariano Gaido, tras la apertura de sesiones ordinarias 2026.

Otros proyectos en agenda 2026

Fernández anticipó que el Concejo tendrá un año de intensa actividad legislativa. Entre los temas mencionados figuran:

Eximición de licencia comercial para frentistas de la Avenida Mosconi.

Creación de una Agencia de Inversiones.

Proyecto del Banco de la Ciudad.

Ajustes normativos en el Parque Industrial.

La edil definió 2026 como un año clave en la planificación de Neuquén, con el objetivo de consolidar su crecimiento urbano.

