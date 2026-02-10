El Concejo Deliberante de Centenario quedó atravesado por un movimiento político que alteró de golpe la integración del cuerpo. Dos funcionarios municipales dejaron sus cargos en el Ejecutivo y regresaron a las bancas que habían abandonado tiempo atrás para asumir funciones de gestión.

Se trata de Alicia Manuchi y Benito Torres, quienes habían pedido licencia como concejales para integrar el gabinete municipal. Manuchi estaba al frente de la Secretaría de Ambiente y Torres conducía el área de Inspección.

Regreso formal y bancas en disputa

Tras presentar sus renuncias en el Ejecutivo, ambos se presentaron para reasumir como concejales titulares. Lo hicieron con el respaldo de un escribano público, con el argumento de que la normativa vigente habilita a los ediles electos a recuperar su banca una vez que dejan el cargo ejecutivo.

La decisión tuvo efecto inmediato: quienes ocupaban esos lugares como suplentes debieron dejar sus escaños.

Entre ellos se encontraba Reyes, quien durante su paso por el Concejo se incorporó a La Libertad Avanza junto a la diputada nacional Nadia Márquez. También quedó fuera Nancy Bibow, vinculada políticamente al espacio del intendente Esteban Cimolai.

Un tablero que cambió en horas

El regreso de Manuchi y Torres no fue un simple trámite administrativo. La reconfiguración alteró el equilibrio interno del Concejo y dejó al descubierto diferencias dentro del oficialismo y entre los distintos sectores políticos de la ciudad.

La salida de una concejal que había dado el salto a La Libertad Avanza modificó además la representación de ese espacio dentro del cuerpo deliberativo.

Definiciones pendientes

Mientras se analizan los alcances formales del procedimiento y su encuadre reglamentario, el episodio ya impacta en la dinámica legislativa local. El Concejo quedó con una nueva integración y con un escenario político distinto al que tenía hasta hace apenas unos días.

El reacomodamiento abre interrogantes sobre cómo continuará la convivencia entre los bloques y qué consecuencias tendrá este giro en la agenda legislativa de Centenario.