La problemática de los limpiavidrios en Neuquén Capital ya se está tratando en el Concejo Deliberante. Vecinos del barrio Belgrano presentaron un proyecto de ordenanza para ordenar una actividad que se ve en una gran cantidad de esquinas de la ciudad.

Roxana Rodríguez, una de las impulsoras de la iniciativa destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "desde conversaciones con mi esposo y con algunos vecinos vimos la necesidad —porque vivimos acá en la zona de la ruta y Linares—, en toda esta zona y más hacia el centro también, de poder hacer algo con los chicos que están trabajando en los semáforos".

En el texto resaltaron que “La iniciativa surgió de la necesidad de garantizar la seguridad vial y el libre tránsito. La actividad de limpiavidrios en intersecciones semaforizadas y paradas de transporte público no sólo genera riesgos físicos para quienes la ejercen, sino que también afecta la integridad de los conductores, derivando en ocasiones en situaciones de coacción o alteración del orden público”.

"No solamente queremos que esto sea una ordenanza que elimine o prohíba la actividad, sino que también pueda de alguna manera regular, controlar y contener a los chicos o a las personas que están trabajando en los semáforos limpiando los coches" señaló Rodríguez.

Buscan que el municipio contenga a las personas que están en las esquinas

La impulsora de la ordenanza aclaró que "No se trata solamente para nosotros de eliminarlo, sino de que el Ejecutivo municipal pueda facultar un programa de capacitación o asistencia social que sirva también como una asistencia laboral. A eso aspiramos con este proyecto de ordenanza. Lo que nosotros proponemos es articular, desde las facultades que pueda tener el Ejecutivo municipal, un programa de capacitación y asistencia. Sabemos que ya existen programas, pero que a través de la asistencia municipal y también desde la parte de Desarrollo Humano puedan acompañar y guiar a estas personas, a estos jóvenes".

"Hemos presentado este proyecto de ordenanza y queda, obviamente, regular estas facultades con las que el municipio debe contar para poder armar los programas. Sé que existen porque los veo también en la municipalidad, pero la idea es integrarlos desde Desarrollo Humano, quizás con una mirada más pendiente desde la parte social respecto a estos chicos" explicó Rodríguez.

La impulsora de la ordenanza comentó que "Una de las conclusiones que hemos estado sacando es que sabemos que en la ciudad de Cipolletti hay una ordenanza vigente que los ha erradicado de alguna manera, y han migrado hacia la zona de Neuquén. Nosotros especulamos que vienen desde ahí también. Los comentarios en el barrio, en la zona, entre las familias, lo que pensamos es eso. Y también que son personas que vienen por la oportunidad laboral que significa Neuquén y muchas veces terminan viviendo en la calle".

La entrevista completa: