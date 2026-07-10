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Se viene un operativo especial

Un comisario frenó a motociclistas que hacían ruidosos cortes durante los festejos en Centenario

Un video registró el momento en que el comisario Néstor Catalán intervino para detener a un motociclista que realizaba cortes durante los festejos. Tras los reclamos de vecinos, la Policía anunció que reforzará el operativo para la próxima celebración.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 10 de julio de 2026 a las 09:09
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La intervención de un comisario de la Policía de Neuquén puso freno a un grupo de motociclistas que realizaba cortes y aceleraciones durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 en Centenario. La escena quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El episodio ocurrió el pasado martes por la tarde en la intersección de Costa Rica y 11 de Septiembre, uno de los puntos donde se concentraron los hinchas para celebrar el triunfo argentino.

En las imágenes se observa al coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, comisario Néstor Catalán, acercarse a uno de los motociclistas que aceleraba su vehículo para provocar el característico ruido de los escapes. Tras la intervención del jefe policial, el conductor desistió de continuar con la maniobra.

Sin embargo, la situación no fue un hecho aislado. Según pudo constatarse durante la celebración, las aceleraciones y cortes de motocicletas se repitieron en distintos sectores cercanos a la Plaza del Bicentenario, donde cientos de vecinos se reunieron para festejar.

La presencia constante de motociclistas generó el malestar de numerosas familias que habían llegado para compartir la celebración en un clima tranquilo. El ruido de los motores fue tan intenso que, por momentos, incluso impedía escuchar los cánticos de los hinchas.

Operativo especial

Frente a esta situación, la Policía ya trabaja en un operativo reforzado para el próximo compromiso de la Selección Argentina. De cara a una eventual nueva celebración, prevista para el sábado 11, se implementarán cambios en el dispositivo de seguridad.

Entre las principales medidas, se prevé ampliar el perímetro de restricción vehicular alrededor de la Plaza del Bicentenario y cortar el tránsito en calles cercanas, con el objetivo de impedir el ingreso de motocicletas y otros vehículos que puedan alterar el desarrollo de los festejos.

Con estas modificaciones, las autoridades buscan que los vecinos puedan celebrar en un ambiente más seguro y ordenado, evitando que las maniobras de algunos motociclistas vuelvan a generar molestias durante una jornada de festejos populares.

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