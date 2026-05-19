Los principales centros de esquí de Neuquén ultiman detalles para el inicio de la temporada invernal 2026, con novedades en infraestructura, tarifas y servicios para turistas que llegarán a la cordillera en busca de nieve y actividades de montaña.

Entre los destinos más elegidos aparecen Chapelco, Cerro Bayo, Caviahue y Batea Mahuida, que ya comenzaron con tareas de acondicionamiento y difusión de sus propuestas para el invierno.

En el Cerro Bayo, en Villa La Angostura se oficializó el esquema de precios para los pases diarios de adultos, los cuales se ubican en 111.400 pesos para el período de baja actividad y alcanzan los 136.500 pesos en los momentos de mayor afluencia para el esquí tradicional. Para los menores de edad, los valores establecidos se fijaron entre los 87.100 y los 106.800 pesos. El centro de montaña mantiene vigentes los descuentos especiales para los residentes de las provincias patagónicas y ofrece alternativas de financiación con tarjeta de crédito para la compra anticipada.

Caviahue Ski Resort proyecta la inauguración de sus pistas para el 27 de junio con una propuesta orientada al segmento familiar que incluye bonificaciones en alojamiento y pases combinados. El calendario de actividades del complejo del norte provincial contempla la realización del torneo Rugby Extreme los días 4 y 5 de julio, mientras que los partidos de Snow Polo se disputarán el 15 y 16 de agosto.

El Parque de Nieve Batea Mahuida, bajo la administración de la comunidad Mapuche Puel en Villa Pehuenia, fijó su fecha de apertura para el 1 de julio. El pase diario para este sector tendrá un costo de 60.000 pesos en el período de alta ocupación y de 50.000 pesos en la etapa de menor concurrencia. Los habitantes de las localidades de Aluminé, Zapala, Lonco Luan, Moquehue y Villa Pehuenia contarán con aranceles diferenciados. El predio mejoró las áreas de estacionamiento y confiterías.