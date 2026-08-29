Los trabajadores de la Municipalidad de Villa La Angostura y sus familiares podrán acceder a oportunidades de formación universitaria desde la localidad, a partir del convenio firmado con la Universidad Siglo 21. La iniciativa busca facilitar que los empleados puedan estudiar, trabajar y desarrollarse profesionalmente sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Este viernes se realizó una reunión informativa en la Casa de la Cultura de Villa La Angostura, destinada a empleados municipales y sus familias, en el marco del acuerdo suscripto entre el municipio y la Universidad Siglo 21.

Empleados municipales conocieron los beneficios académicos durante una reunión realizada en la Casa de la Cultura.

El encuentro estuvo a cargo de Giuliana Gutiérrez, coordinadora del CAU Villa La Angostura de la Universidad Siglo 21, y Marcelo Hermosilla, subsecretario de la Municipalidad de Villa La Angostura. Durante la jornada, brindaron detalles sobre las propuestas académicas disponibles y los beneficios contemplados en el convenio.

La iniciativa apunta a ampliar las posibilidades de capacitación y formación profesional para los trabajadores municipales y su grupo familiar, con alternativas que puedan compatibilizarse con las obligaciones laborales y la vida cotidiana en la localidad.

La iniciativa busca fortalecer la capacitación del personal y mejorar los servicios brindados a la comunidad.

Desde la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional destacaron la importancia de generar herramientas que acompañen la capacitación y profesionalización de los empleados municipales. En ese sentido, señalaron que el fortalecimiento de las capacidades del personal contribuye a mejorar el funcionamiento de la Administración Pública y la calidad de las respuestas que se brindan a la comunidad.

Según señalaron desde el municipio, el convenio se enmarca en una política de formación permanente y desarrollo del capital humano impulsada por el ejecutivo, con el objetivo de generar mayores oportunidades de crecimiento para los trabajadores municipales y sus familias.

De esta manera, el acuerdo con la Universidad Siglo 21 busca acercar la educación universitaria a Villa La Angostura y ofrecer nuevas alternativas para quienes quieran iniciar o continuar una carrera sin tener que abandonar la localidad.