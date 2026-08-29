Villa La Angostura comenzará a implementar un nuevo Registro Municipal de Demanda Habitacional para conocer con mayor precisión cuántas familias necesitan acceder a una vivienda o a un lote. La iniciativa estará a cargo de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo y contará con asistencia técnica y científica del Centro Experimental de la Vivienda Económica, dependiente del CONICET.

La propuesta apunta a reemplazar y actualizar las herramientas disponibles para construir un diagnóstico más cercano a la realidad local. Según información del sitio Diario Andino, el proceso contará también con el acompañamiento de la Asociación de Vivienda Económica (AVE) y buscará generar una base de datos que permita ordenar la planificación habitacional en Villa La Angostura.

El nuevo registro no solo intentará contabilizar la cantidad de personas que buscan una casa o un terreno. También permitirá identificar diferentes situaciones vinculadas al acceso al suelo y relevar información específica sobre las familias que alquilan en la localidad.

La intención es contar con datos que permitan dimensionar la demanda y establecer prioridades para futuras respuestas. Desde el área municipal señalaron que el objetivo es disponer de información real para planificar y gestionar soluciones con criterios transparentes y equitativos.

El relevamiento incorporará nuevas situaciones habitacionales

La metodología será diseñada con el aporte técnico de especialistas del CEVE-CONICET y de la Asociación de Vivienda Económica. El trabajo buscará caracterizar la situación de cada grupo familiar y reconocer las distintas dificultades que atraviesan quienes intentan acceder a una vivienda o a un lote.

La información permitirá distinguir realidades que no siempre aparecen en los registros tradicionales. Entre ellas se encuentran las familias que alquilan, las personas que buscan acceder por primera vez a una vivienda y quienes enfrentan problemas para conseguir tierra dentro de la localidad.

El CEVE aportará experiencia en políticas de hábitat, herramientas de relevamiento y métodos de análisis. La intención es que el sistema tenga en cuenta las características propias de Villa La Angostura, donde el acceso a la tierra y a la vivienda forma parte de uno de los principales desafíos del crecimiento urbano.

Los datos también fortalecerán el registro provincial

La información reunida tendrá además vinculación con el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI). El municipio prevé que la nueva base local complemente los datos disponibles a nivel provincial y permita mejorar la planificación de políticas vinculadas al hábitat.

El proceso incluirá la participación de organizaciones sociales, instituciones locales, colectivos relacionados con la problemática habitacional, entidades intermedias y distintas áreas del Ejecutivo municipal. La convocatoria buscará ampliar el relevamiento y sumar miradas sobre las necesidades existentes en la comunidad.

Durante las próximas semanas, los equipos técnicos revisarán el sistema que funciona actualmente y definirán la metodología del nuevo registro. Después de esa etapa, la Municipalidad de Villa La Angostura deberá informar los canales de inscripción, actualización de datos y participación.

El resultado del relevamiento permitirá contar con una fotografía más actualizada de la demanda habitacional en la localidad. Con esa información, el municipio buscará disponer de una herramienta concreta para definir prioridades y proyectar futuras acciones sobre vivienda y acceso al suelo.