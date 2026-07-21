Villa La Angostura podría dar uno de los pasos más importantes de los últimos años para potenciar su perfil turístico. Cerro Bayo confirmó que trabaja en un proyecto para construir una telecabina que conecte el casco urbano con el centro de esquí, una obra valuada en US$ 25 millones que busca transformar la forma en que vecinos y visitantes acceden a la montaña.

La iniciativa fue confirmada por el presidente de Cerro Bayo, Pablo Torres García, quien explicó en diálogo con FM Andina que el objetivo es crear un sistema de transporte turístico que funcione durante los 365 días del año, más allá de la temporada de nieve.

Una conexión directa entre la ciudad y la montaña

El proyecto prevé que la estación de partida se ubique sobre la primera curva de la Circunvalación, en el acceso desde la zona de Manzano.

Desde allí partirá la telecabina hacia el centro de montaña por la cara este del cerro, permitiendo llegar sin necesidad de utilizar vehículos particulares para acceder a las pistas y a las distintas actividades recreativas.

La terminal también incluirá infraestructura complementaria, como un estacionamiento subterráneo, un espacio exclusivo para combis y colectivos turísticos y áreas de servicios vinculadas al funcionamiento del complejo.

Torres García explicó que todavía resta cerrar las negociaciones con los propietarios de las tierras donde se instalará la estación y obtener las autorizaciones urbanísticas correspondientes.

"Nos queda solamente terminar de definir el lugar de donde sale, que ya lo tenemos, pero ahí con los dueños de la tierra estamos en plenas negociaciones", señaló.

Una inversión de US$ 25 millones

El desarrollo requerirá una inversión estimada en 25 millones de dólares, por lo que el proyecto también contempla espacios comerciales que ayuden a sostener financieramente la obra.

Según indicó el presidente de Cerro Bayo, la idea es acompañar la estación con locales y servicios que permitan consolidar el funcionamiento del nuevo acceso a la montaña.

La Ley de Bosques, uno de los principales desafíos

Uno de los puntos que todavía deberá resolverse para avanzar con la iniciativa está relacionado con el marco ambiental.

Torres García explicó que el proyecto necesita adecuaciones vinculadas al ordenamiento territorial establecido por la Ley de Bosques, ya que parte del área involucrada figura dentro de zonas con restricciones.

El empresario sostuvo que el desarrollo fue pensado para minimizar el impacto sobre el entorno natural y remarcó que las futuras intervenciones se concentrarán en sectores previamente modificados.

"Para nosotros el medio ambiente es muchísimo. Tenemos un vivero en la base del centro de esquí y cada vez que intervenimos porque tenemos que hacerlo para poner un medio de elevación, después volvemos a plantar", afirmó.

También señaló que el plan de crecimiento contempla futuras inversiones únicamente en lugares donde no exista bosque nativo.

Un centro turístico activo todo el año

Más allá del invierno, la empresa apuesta a que la telecabina se convierta en un atractivo permanente para quienes visitan Villa La Angostura.

"Lo más interesante para nosotros es que es un medio de 365 días turístico", destacó Torres García al explicar que el sistema permitirá acceder fácilmente a distintas propuestas recreativas en la montaña durante todo el año.

La iniciativa forma parte de un programa de desarrollo previsto para la próxima década, que también incluye nuevas inversiones en infraestructura turística.

Una obra que demandará unos tres años

El titular de Cerro Bayo estimó que, una vez obtenidas todas las autorizaciones y aprobaciones necesarias, la construcción de la telecabina demandará aproximadamente tres años.

El plazo contempla tanto la ejecución de las obras civiles como la fabricación e instalación del sistema de transporte, considerado uno de los proyectos más ambiciosos para el desarrollo turístico de Villa La Angostura en los próximos años.