Cerro Bayo, en Villa La Angostura, atraviesa un buen momento de la temporada de invierno 2026. El centro de esquí registra un promedio de 2.500 visitantes diarios y aguarda nuevas nevadas que permitan extender las excelentes condiciones de nieve durante las vacaciones de invierno.

El importante movimiento turístico coincide con el inicio del receso escolar en distintas provincias argentinas, lo que incrementó la llegada de familias, esquiadores, snowboardistas y visitantes que ascienden a la montaña para disfrutar de la gastronomía y las vistas panorámicas del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los pronósticos meteorológicos mantienen expectativas favorables sobre nuevas precipitaciones durante los próximos días.

El turismo impulsa una de las mejores semanas del invierno

El flujo de visitantes refleja el buen momento que vive la actividad turística en Villa La Angostura.

Desde Cerro Bayo informaron que diariamente llegan alrededor de 2.500 personas, una cifra que incluye tanto a quienes practican deportes de nieve como a peatones que utilizan los medios de elevación para recorrer la montaña.

¿Qué esperan para los próximos días?

Las miradas ahora están puestas en los pronósticos meteorológicos.

Si se concretan las nuevas nevadas previstas, Cerro Bayo podría sostener excelentes condiciones durante el resto de julio e incluso llegar con una base sólida al tramo final de la temporada invernal.

Además del beneficio para las pistas, una nueva acumulación de nieve suele generar más reservas de último momento, aumentar la permanencia promedio de los turistas y fortalecer toda la economía vinculada al turismo en la cordillera neuquina.

Un invierno muy diferente al del año pasado

La temporada 2026 muestra un escenario muy distinto al registrado durante gran parte de 2025, cuando la escasez de precipitaciones obligó a depender en gran medida de la nieve artificial para mantener parte de la actividad.

Este invierno, las sucesivas nevadas permitieron habilitar progresivamente todas las instalaciones del complejo y consolidar una oferta mucho más amplia para visitantes nacionales e internacionales.