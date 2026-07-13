La Policía de Río Negro intensificó los operativos de prevención y control en San Carlos de Bariloche con el inicio de las vacaciones de invierno, período en el que la ciudad recibe un fuerte incremento de turistas provenientes de distintas provincias y del exterior.

Los procedimientos comenzaron en las últimas horas y comprenden patrullajes dinámicos, controles vehiculares y una mayor presencia policial en sectores considerados estratégicos, entre ellos Circuito Chico, uno de los recorridos más visitados de la ciudad.

Según informó la fuerza provincial, los operativos tendrán un carácter preventivo y disuasorio, con el objetivo de reducir oportunidades para la comisión de delitos y brindar mayor tranquilidad tanto a quienes visitan Bariloche como a los vecinos que residen en la ciudad. El dispositivo se mantendrá durante toda la temporada invernal.

El operativo apunta a los principales puntos turísticos

Los controles se desarrollan en distintos sectores del ejido urbano, especialmente en los corredores con mayor circulación de visitantes.

Además de los puestos fijos para verificar documentación y controlar el tránsito, la Policía realiza recorridas preventivas en móviles para aumentar la presencia en zonas comerciales, accesos y espacios de alta concentración turística.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es prevenir hechos delictivos antes de que ocurran, reforzando la vigilancia durante uno de los períodos de mayor movimiento del año.

Cómo afecta a turistas y residentes

Para quienes viajan a Bariloche durante el receso invernal, la medida implica una mayor presencia policial en rutas, avenidas y circuitos turísticos.

Los controles pueden generar demoras puntuales en algunos accesos, aunque desde la fuerza provincial señalaron que buscan garantizar una circulación segura y ordenada.

En paralelo, los residentes también contarán con un incremento de patrullajes en distintos barrios para acompañar el aumento de actividad comercial y turística propio de la temporada.

Un invierno con alta expectativa de visitantes

El operativo coincide con el inicio de una temporada que proyecta una importante llegada de turistas a Bariloche, impulsada por la apertura del Cerro Catedral, el movimiento turístico nacional y la llegada de visitantes internacionales.

La seguridad constituye uno de los ejes centrales de la organización de la temporada, junto con los operativos viales, la asistencia en rutas de montaña y la coordinación entre organismos provinciales y municipales.

Los antecedentes de los operativos preventivos

El refuerzo de seguridad durante temporadas turísticas no es una medida nueva en Río Negro.

Durante el verano, la provincia desplegó un operativo especial con cientos de efectivos destinados a los principales destinos turísticos para reforzar la prevención y los controles en ciudades de mayor afluencia de visitantes.

En Bariloche, además, la Policía viene realizando operativos tácticos periódicos con controles vehiculares y patrullajes preventivos en distintos barrios y accesos estratégicos.

¿Qué se espera durante las próximas semanas?

Las autoridades confirmaron que el despliegue continuará durante todo el receso invernal y podría adaptarse según el movimiento turístico de cada jornada.

La presencia policial será permanente en los principales corredores turísticos, con especial atención en los sectores donde históricamente se registra una mayor concentración de visitantes.