Para quienes crecieron visitando Cerro Chapelco, enseñaron a esquiar a sus hijos o encontraron en la nieve un punto de encuentro familiar, la temporada de invierno 2026 tendrá un significado especial. El centro de esquí abrirá sus puertas el próximo 8 de julio con una serie de obras que marcan una de las mayores renovaciones de su historia reciente.

La principal novedad será una nueva telecabina para diez pasajeros que conectará la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos. Más allá de la incorporación tecnológica, la obra apunta a resolver una situación que durante años formó parte de la experiencia invernal: las largas esperas en momentos de máxima concurrencia. La nueva capacidad permitirá trasladar hasta 3.000 personas por hora, agilizando la circulación dentro de la montaña.

Más comodidad para las familias y visitantes

Las mejoras no se limitan a los medios de elevación. El complejo estrenará un estacionamiento completamente pavimentado y con mayor capacidad, una demanda histórica de quienes visitan el cerro durante la temporada alta. También se incorporarán nuevos sistemas de guardado de equipos mediante Smart Lockers, una tecnología que permitirá realizar reservas online y acceder a los espacios con la misma tarjeta del pase.

La telecabina forma parte de la remodernización de Cerro Chapelco para esta temporada de invierno - Foto: Gentileza

Para muchas familias, estos cambios representan algo más que comodidad. Reducir tiempos de espera, facilitar los accesos y mejorar los servicios puede traducirse en jornadas más accesibles y disfrutables para niños, adultos mayores y visitantes que llegan desde distintos puntos del país.

Un impulso para la comunidad de San Martín de los Andes

Cada temporada de nieve moviliza gran parte de la actividad económica local. Hoteles, restaurantes, comercios, escuelas de esquí, transportistas y trabajadores temporarios encuentran en el invierno una fuente fundamental de empleo e ingresos.

Cerro Chapelco, muy próximo a San Martín de los Andes, es el lugar elegido por los amantes de la nieve - Foto: Gentileza

Por eso, la renovación de Chapelco también es observada con expectativa por la comunidad de San Martín de los Andes. La mejora de la infraestructura busca fortalecer el atractivo turístico de la región y consolidar al centro de esquí como uno de los destinos más importantes de la Patagonia para los amantes de la nieve.

Con nuevos espacios gastronómicos, áreas comerciales renovadas y equipamiento actualizado, el cerro apuesta a ofrecer una experiencia más moderna sin perder el vínculo emocional que miles de visitantes mantienen con la montaña neuquina.