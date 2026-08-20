Mientras la localidad cordillerana de San Martín de los Andes se prepara para la 45° edición de la Fiesta Nacional del Montañés, el sábado 22 de agosto Cerro Chapelco invita a disfrutar de la tradicional bajada de antorchas y luces a todo color. La propuesta, con acceso gratuito para peatones, reunirá a esquiadores, snowboardistas, patrulleros, fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos en una celebración que busca destacar la identidad de montaña de uno de los destinos turísticos más visitados de Neuquén y la Patagonia durante el invierno.

Una experiencia imperdible en la nieve de San Martín de los Andes

El Día del Montañés comenzará a las 17 con la habilitación gratuita de la Telecabina para que los peatones puedan ascender hasta la cota 1600 y disfrutar desde un lugar privilegiado de las actividades programadas.

Minutos después, a las 17:50, hará su ingreso la Fanfarria del Regimiento de Infantería de Montaña 26 (RIM 26), aportando el tradicional marco ceremonial a una de las jornadas más esperadas por residentes y visitantes.

Desde las 18 se desarrollará la gran bajada de apertura y las exhibiciones deportivas, con la participación de la Escuela de Esquí, Snowboard y Esquí Adaptado de Chapelco, la Patrulla del centro de esquí, personal de la montaña, clubes locales y efectivos del Ejército y Gendarmería Nacional.

La tradicional bajada de antorchas será el gran atractivo de la noche

El momento más esperado llegará a las 19:30, cuando cientos de luces desciendan por las laderas nevadas de Cerro Chapelco en la clásica bajada de antorchas.

La postal, una de las más fotografiadas de la temporada invernal en San Martín de los Andes, combina el brillo de las antorchas con luces multicolores que recorren la montaña y generan un espectáculo visual único para toda la familia.

Cada año, este evento convoca tanto a turistas como a vecinos que encuentran en esta ceremonia una forma de celebrar la cultura de montaña y el vínculo histórico de la comunidad con la nieve.

Chocolate caliente, vino caliente y fogón para cerrar la jornada

El cierre de la celebración está previsto para las 20 con el tradicional encendido del fogón del Día del Montañés. Los asistentes podrán compartir chocolate caliente y vino caliente en un ambiente festivo que anticipará el inicio de las actividades centrales de la Fiesta Nacional del Montañés, una de las celebraciones más representativas de San Martín de los Andes.

La iniciativa busca reunir a trabajadores de la montaña, deportistas, instituciones y visitantes en una experiencia que combina tradición, turismo y naturaleza en pleno corazón de la cordillera neuquina.

Este sábado 22 de agosto, Cerro Chapelco invita a la tradicional bajada de antorchas en la previa de la Fiesta Nacional del Montañés - Foto: Instagram @cerrochapelco.ok

Información útil para asistir al Día del Montañés en Cerro Chapelco

Lugar: Cerro Chapelco, San Martín de los Andes.

Cerro Chapelco, San Martín de los Andes. Fecha: Sábado 22 de agosto.

Sábado 22 de agosto. Horario: Desde las 17.

Desde las 17. Acceso para peatones: Gratuito mediante la Telecabina hasta la cota 1600.

Gratuito mediante la Telecabina hasta la cota 1600. Actividad destacada: Bajada de luces y antorchas a las 19:30.

Bajada de luces y antorchas a las 19:30. Cierre: Fogón, chocolate caliente y vino caliente desde las 20.

Para quienes estén disfrutando de una escapada invernal en la Patagonia, la actividad se presenta como una excelente oportunidad para vivir una experiencia típica de montaña y sumarse al clima festivo que ya se respira en San Martín de los Andes.