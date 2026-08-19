San Martín de los Andes se prepara para vivir una de las celebraciones más emblemáticas de su calendario. La Fiesta Nacional del Montañés volverá a reunir a vecinos, instituciones, trabajadores, deportistas y visitantes en una jornada que busca mantener viva la identidad de una comunidad profundamente ligada a la montaña y a la historia maderera de la región.

La 45° edición de la Fiesta Nacional del Montañés tendrá su jornada central el próximo domingo 23 de agosto, con actividades que combinarán tradición, participación comunitaria y espectáculos para toda la familia. Entre los principales atractivos se destacan el tradicional Desfile del Montañés, el Concurso de Hacheros y el esperado sorteo de un automóvil 0 kilómetro.

Un desfile para homenajear a quienes construyeron la historia de la ciudad

El tradicional Desfile del Montañés partirá desde la Plaza Sarmiento. Las delegaciones deberán concentrarse a las 17 y el recorrido comenzará a las 18 por las calles céntricas de la localidad cordillerana.

La convocatoria está dirigida a instituciones, clubes, asociaciones y agrupaciones vinculadas con las actividades de montaña, en una propuesta que busca reconocer a quienes contribuyeron al crecimiento de San Martín de los Andes a través del trabajo, el esfuerzo y el vínculo con el entorno natural.

En caso de condiciones climáticas adversas, la organización prevé como fecha alternativa el domingo 30 de agosto.

El concurso de hacheros, una tradición que atraviesa generaciones

Uno de los momentos más esperados de la fiesta será nuevamente el Concurso de Hacheros, una actividad que rememora los orígenes forestales de la ciudad y que año tras año convoca a participantes de distintas edades.

La competencia se desarrollará sobre la Avenida San Martín, frente a la plaza principal, y contará con cinco categorías:

Hacheros

Hacheras

Hacheritos

Sierra Corvina

Motosierristas

La inclusión de categorías para mujeres y niños refleja cómo una práctica históricamente asociada al trabajo forestal se transformó en una expresión cultural abierta a toda la comunidad, donde se valoran la destreza, la preparación y el respeto por las tradiciones locales.

Una celebración que fortalece la identidad comunitaria

Más allá de las competencias y los espectáculos, la Fiesta Nacional del Montañés representa un espacio de encuentro para generaciones de familias cordilleranas. Cada edición renueva el reconocimiento a quienes hicieron de la montaña su lugar de vida y trabajo, al tiempo que permite transmitir a los más jóvenes la historia y las costumbres que forman parte del patrimonio cultural de San Martín de los Andes.

La expectativa también está puesta en los sorteos y actividades recreativas que acompañarán la jornada, entre ellas el sorteo de un automóvil 0 kilómetro, uno de los grandes atractivos de esta edición.

Una invitación abierta para vecinos y turistas

Con la cordillera como escenario y una fuerte participación de la comunidad, la Fiesta Nacional del Montañés vuelve a posicionarse como uno de los eventos más representativos del sur neuquino. Una vez más, la celebración buscará reunir a residentes y visitantes en torno a una identidad compartida, recordando que detrás de cada tradición hay historias de esfuerzo, trabajo colectivo y pertenencia que siguen dando forma al presente de San Martín de los Andes.