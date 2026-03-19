César Litvin: “Elegimos Neuquén para invertir porque tiene un crecimiento exponencial"

La ciudad de Neuquén fue escenario este jueves de una conferencia clave sobre el presente y futuro del sistema impositivo en Argentina. Bajo el título “Baja de impuestos y Régimen de Inocencia Fiscal: el nuevo escenario para Neuquén”, el reconocido tributarista César Litvin encabezó una jornada en el Hotel Hilton junto al socio Fernando López Chiesa.

En la previa del encuentro, Litvin no dudó en marcar su postura sobre la estructura fiscal del país. “El sistema tributario en la Argentina boicotea la competitividad”, afirmó en declaraciones al programa La primera mañana por AM550, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar en reformas más profundas para aliviar la carga impositiva.

El especialista explicó que, si bien el Gobierno nacional impulsó más de 15 medidas de reducción o eliminación de impuestos, el problema persiste en otros niveles del Estado. “Existe federalismo fiscal, lo que implica que Nación, provincias y municipios pueden cobrar tributos. Lo que vemos es que muchas provincias no bajaron impuestos e incluso los subieron, mientras que municipios crearon tasas que en realidad son impuestos encubiertos”, sostuvo.

Régimen de Inocencia Fiscal y cambios clave

Durante la conferencia, Litvin abordará en detalle el denominado Régimen de Inocencia Fiscal, una de las reformas más recientes en materia tributaria. Según explicó, uno de los puntos centrales es la actualización de los montos punibles en la ley penal tributaria. “Antes, con un millón y medio de pesos anuales de evasión ya se generaba una denuncia penal. Era insostenible, porque se llenaban los juzgados con causas menores”, señaló. Con la actualización de esos montos y la aplicación del principio de “ley penal más benigna”, más de 4.000 causas se cerraron en todo el país.

Otro de los aspectos destacados es la creación de un régimen simplificado del impuesto a las ganancias que permite regularizar fondos no declarados. “Se pueden usar los dólares del colchón, siempre que provengan de actividad lícita, sin consecuencias fiscales ni costos”, explicó.

La actividad de este jueves reunió a empresarios, contadores y referentes del sector económico, en un contexto donde el debate por la presión impositiva y la competitividad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda.

Nueva oficina en Neuquén y apuesta a la región

En el marco de su visita, Litvin también anunció la inauguración de una nueva sede de su estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, la sexta a nivel nacional.

“Elegimos Neuquén para invertir porque tiene un crecimiento exponencial, no solo por Vaca Muerta sino por toda su cadena de valor y otros sectores dinámicos”, destacó.

La oficina funcionará en el edificio contiguo al Hotel Hilton y contará con un socio radicado en la ciudad, encargado de liderar los servicios profesionales en la región. El estudio brindará asesoramiento en materia tributaria, auditoría y consultoría.

“Queremos federalizar nuestros servicios y estar donde las empresas lo necesitan, acompañando el desarrollo económico con profesionales de excelencia”, concluyó.

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