La CGT Regional Alto Valle presentó el proyecto de Boleto Obrero, una propuesta que busca aliviar el impacto del transporte en el bolsillo de los trabajadores en relación de dependencia. La iniciativa ya fue elevada a la Legislatura de Río Negro y a la Secretaría de Trabajo provincial, con el acompañamiento del Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores de la Universidad Nacional del Comahue.

El planteo surge en un contexto de constante aumento del valor del pasaje, que repercute directamente en el poder adquisitivo de quienes deben trasladarse diariamente para cumplir con su jornada laboral. Desde la CGT remarcaron que el acceso al transporte también forma parte de la defensa del salario, y que garantizar tarifas accesibles es una política necesaria para sostener el ingreso real de los trabajadores.

La propuesta contempla un esquema de subsidio que permita reducir el costo del transporte público para los asalariados, en línea con otras políticas de acompañamiento que buscan mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. “Defender el poder adquisitivo implica también impulsar medidas que reduzcan el costo de llegar al trabajo”, señalaron desde la conducción regional.

Además del Boleto Obrero, la CGT informó que continúa trabajando en otras iniciativas destinadas a estudiantes y jubilados, entre ellas el desarrollo del proyecto del Tren del Valle, considerado una herramienta estratégica para mejorar la conectividad en el Alto Valle y garantizar un acceso más equitativo al transporte.

La central sindical subrayó que el compromiso es sostener políticas que fortalezcan el salario y reduzcan los gastos asociados a la movilidad. En ese sentido, la presentación del proyecto ante los organismos provinciales busca abrir un debate legislativo y político sobre la necesidad de un esquema de transporte accesible para los trabajadores.