La CGT Alto Valle, en unidad con las dos CTA y diversos movimientos sociales, anunció un estado de alerta y movilización frente al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. La medida se concretará este miércoles con una marcha en Roca, que esperan sea multitudinaria, en rechazo a lo que consideran un retroceso en derechos laborales. También se movilizarán en la Plaza San Martín de Viedma y en Onelli y Moreno en Bariloche

Desde la conducción de la CGT se subrayó que “los trabajadores tienen que hacer visible y rechazar este ataque directo. La mal llamada modernización laboral es un chamuyo para hacerla sentir un poco más aceptable”. En ese sentido, se advirtió que la iniciativa no contempla ningún punto que defienda los derechos de los trabajadores.

Entre las principales críticas, se mencionó:

* La eliminación del pago de horas extras mediante la implementación de un “banco de horas”.

* La figura del “colaborador”, que permitiría tener empleados sin aportes jubilatorios.

* La creación de un fondo de cese que trasladaría el costo de las indemnizaciones a los propios trabajadores, facilitando despidos sin costo para los empleadores.

El rechazo a la reforma laboral fue acompañado por distintos sindicatos rionegrinos:

* SITRAJUR: El gremio judicial confirmó su adhesión al paro y movilización nacional, señalando que la reforma “implica un retroceso en derechos, precariza el trabajo y debilita la organización sindical”. Convocaron a sus afiliados a participar activamente en defensa del trabajo digno.

* UnTER: La conducción docente llamó a parar y llenar las calles este 11 de febrero, destacando la unidad del movimiento obrero frente a una iniciativa que consideran regresiva.

* ATE: La Asociación Trabajadores del Estado anunció un paro general de 24 horas en organismos nacionales, provinciales y municipales, garantizando únicamente guardias mínimas en hospitales y áreas de Desarrollo Humano. “Para ATE no existe alternativa: o derrotamos esta reforma en la calle o la reforma destruye nuestro futuro”, expresó su secretario general, Rodrigo Vicente. El dirigente advirtió que el proyecto transfiere recursos de la ANSES a las empresas, limita el derecho de huelga y consolida la informalidad laboral en el Estado.

* ASSPUR: La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro también se sumó a la medida de fuerza, garantizando guardias mínimas y servicios de emergencia. Denunciaron que la reforma perpetúa el empobrecimiento salarial y reclamaron la urgente convocatoria a paritarias sectoriales.

-