San Martín de los Andes y las demás localidades cordilleranas se preparan con altas expectativas para el inicio de la temporada invernal, la cual anticipa una buena cantidad de nieve y precipitaciones, a diferencia del año pasado. Este año la nieve ya se ha dejado ver y, aunque falta la primera gran nevada, los prestadores turísticos se mantienen optimistas frente al nivel de reservas y consultas para disfrutar del receso invernal en Neuquén.

Alejandro Apaolaza, Secretario de Turismo de la localidad, comentó en diálogo con Canal de Noticias 24/7 que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que, con el fenómeno del Super Niño, será un invierno húmedo y abundante en precipitaciones.

"Esperamos que esta temporada tengamos la nieve que no hemos tenido el año pasado y que complicó mucho la situación del desarrollo del turismo aquí en nuestra localidad y en todo el sur neuquino también. Teniendo la nieve, creemos que vamos a tener una buena temporada", aseguró Apaolaza.

Detalló que San Martín se prepara siempre previamente con capacitaciones de turismo y convocando personal para la temporada. Una de las novedades es que ambos centros de esquí van a estar operando con normalidad, estos son Lago Hermoso Sky Resort y Chapelco, con la nueva telecabina que se está terminando de instalar.

Propuestas de hospedaje y gastronomía exclusiva

Apaolaza manifestó que hay muchas consultas para alojamiento, sin embargo esperan la primera gran nevada para confirmar el número de ocupación. Cabe recordar que la localidad tiene hospedajes de 1 hasta 5 estrellas, desde hosterías hasta hoteles. Además San Martín hace años registra las casas y departamentos que se alquilan para que sean seguros.

En cuanto a la gastronomía única que puede disfrutarse junto con paisajes soñados, los protagonistas son los productos regionales, como ciervo, trucha, jabalí, cordero patagónico y carne. También comida de las influencias europeas, como goulash, fondue, raclette, entre otros. Todo esto sumado a los vinos neuquinos y las cervezas regionales, y no puede faltar el chocolate.

Más vuelos a San Martín y un aeropuerto totalmente renovado

Otro de los anuncios es que la ciudad está trabajando intensamente para mejorar la conectividad aérea con países limítrofes y otras provincias. Apaolaza relató que se han reunido con Jetsmart, Aerolíneas y Gol, pensando en aumentar los vuelos para la próxima temporada.

"Lo que se logró gestionar es una muy buena conectividad Buenos Aires-San Martín para la temporada, se retoman en temporada también los vuelos desde Córdoba y Rosario, lo cual los amplía muchísimo la conectividad no solamente con Brasil, que desde ambos aeropuertos de Brasil tenemos una muy buena conectividad cuando la gente elige venir vía Buenos Aires", enfatizó.

Esto además será posible ya que la ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) en San Martín de los Andes ya supera el 90% de avance y entra en su etapa final, con la previsión de inaugurarse antes del inicio de la temporada invernal 2026.

La obra es considerada estratégica porque duplicará la capacidad operativa de la terminal y mejorará la conectividad aérea de la Región de los Lagos del Sur, en un contexto de crecimiento del turismo.

Los trabajos se realizan sin interrumpir el funcionamiento del aeropuerto, lo que fue destacado como un punto clave de la planificación de la obra. También se remarca que la ampliación incorpora más de mil metros cuadrados nuevos, mejoras en servicios para pasajeros y modernización integral de la terminal.

"Tener la conectividad con los hubs principales argentinos, como son Córdoba y Buenos Aires, nos acerca al resto de los destinos latinoamericanos. Estamos en comunicación permanente siempre con diferentes líneas aéreas, la idea es acercar líneas aéreas que vengan directamente desde los mercados principales emisores."

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