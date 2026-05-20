Se acerca la temporada de invierno y las localidades cordilleranas más elegidas por los turistas y vecinos para pasar las vacaciones de invierno ya están poniendo a punto sus instalaciones y ultimando detalles.

Desde San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, el Secretario de Turismo comentó en diálogo con Entretiempo por AM550, que los pronósticos adelantan que habrá buena cantidad de nieve. "La temporada pasada con la sequía fue tremenda para nosotros así que estamos esperando que los pronósticos se cumplan", indicó.

Como suele ocurrir, este año nuevamente el Mundial de Fútbol es en invierno, por lo que desde la localidad invitan a disfrutarlo desde allí.

Apaolaza destacó de la localidad que el sur tiene la mayor concentración de la nieve, en total Neuquén tiene el 60% de la nieve de toda Argentina. Explicó que en cuanto a todos los servicios (hoteles, gastronomía, comercios) se están preparando de la mejor manera, con capacitaciones y muchas expectativas.

Cómo ve el panorama el sector turismo

"La novedad, además de los dos centros de esquí, es que Chapelco tendrá mejoras tanto en atención al cliente como la nueva telecabina de última generación", adelantó.

Detalló que la época de julio es buena ya que suelen ser las vacaciones en los colegios o instituciones, y luego agosto es la época de turismo brasilero y chileno.

Apaolaza comentó que los prestadores de servicios han indicado que reciben muchas consultas para visitar la localidad y que las reservas siempre suelen concretarse a partir de la primera gran nevada, que esperan que sea en breve.

"Los pronósticos consultados, y a pobladores de la zona, dicen que se viene un invierno nevador, con muchas precipitaciones y teniendo en cuenta que se viene el fenómeno del Super Niño, con muchísima humedad".

La entrevista completa: