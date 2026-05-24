El plan de mantenimiento de rutas provinciales que impulsa el Gobierno continúa ejecutándose en todas las regiones neuquinas, con intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y garantizar una circulación más eficiente en sectores de alta demanda dentro de las distintas localidades.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, recorrió este sábado los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que la dirección provincial de Vialidad ejecuta sobre la Ruta 48, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la rotonda de acceso al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En una primera etapa se realizó el fresado de la carpeta asfáltica existente, una intervención que permitió retirar el material deteriorado y preparar la base para las tareas posteriores de reparación.

Actualmente, los equipos de trabajo avanzan con el bacheo de los sectores más comprometidos de la calzada, con el objetivo de mejorar de manera inmediata las condiciones de transitabilidad y seguridad para quienes circulan diariamente por el sector.

Además, está prevista la repavimentación completa de la calzada en este tramo. En los próximos días se ejecutará la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, lo que permitirá renovar integralmente la superficie de rodamiento.

Bertoldi señaló que “para nosotros es muy importante porque, más allá de que es una ruta provincial, es parte de la ciudad y el crecimiento de San Martín de los Andes. Es una obra sumamente necesaria porque une la EPET 21, el hospital, clubes y distintos barrios”.

Recordó que “hace algunas semanas el gobernador Rolando Figueroa estuvo en San Martín de los Andes escuchando la demanda, las necesidades de los vecinos y rápidamente administramos los medios para que esta obra hoy sea una realidad”.

El tramo intervenido corresponde a una travesía urbana de intenso tránsito diario y resulta estratégico para la conectividad de la localidad. Por allí circulan vecinos, transporte público, servicios de emergencia y vehículos que se dirigen al Hospital Ramón Carrillo.

Desde Vialidad Provincial indicaron que las obras son coordinadas por equipos técnicos del organismo y se ejecutan priorizando la seguridad de los usuarios y trabajadores. Asimismo, solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal apostado en la zona de obra.

Los trabajos continuarán durante las próximas semanas, sujetos a las condiciones climáticas, y se comunicarán oportunamente los desvíos o reducciones de calzada que deban implementarse.



