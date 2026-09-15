La conservación de la biodiversidad no reconoce fronteras. Con ese objetivo, el Parque Nacional Nahuel Huapi participó de la presentación pública de la actualización de la Estrategia Binacional 2026–2040 para la protección de la Ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii), una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos que hoy se encuentra categorizada como "en peligro de extinción".

Este pequeño anfibio, que habita ambientes húmedos y boscosos de Argentina y Chile, enfrenta diversas amenazas que ponen en riesgo su supervivencia. Por ese motivo, organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones vinculadas a la conservación decidieron profundizar el trabajo conjunto para garantizar la preservación de sus poblaciones y de los ecosistemas donde vive.

Una estrategia compartida para proteger una especie única

La Estrategia Binacional 2026–2040 establece objetivos comunes, protocolos de acción y mecanismos de coordinación entre ambos países para fortalecer la protección de la Ranita de Darwin en toda su área de distribución.

La iniciativa busca consolidar una agenda de trabajo a largo plazo frente a amenazas como la pérdida de hábitat, los cambios ambientales y otros factores que afectan a las poblaciones silvestres. Además, promueve el intercambio de información científica y el desarrollo de acciones coordinadas para mejorar el monitoreo y la conservación de la especie.

Desde 2022, el Parque Nacional Nahuel Huapi lleva adelante relevamientos sistemáticos en los sitios donde históricamente fue registrada la Ranita de Darwin. Estas tareas permiten actualizar datos sobre su presencia actual y detectar posibles riesgos que puedan comprometer su supervivencia.

Especialistas de conservación de Chile y Argentina se unen para la protección de la Ranita de Darwin - Foto: P.N. Nahuel Huapi

El valor de la cooperación entre parques nacionales

En el marco del acuerdo entre la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) y la Administración de Parques Nacionales (APN) de Argentina, el Parque Nacional Nahuel Huapi profundizó su trabajo conjunto con el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, ubicado en territorio chileno.

La colaboración binacional resulta clave para proteger una especie cuya distribución natural atraviesa ambos países. Los especialistas destacan que la conservación efectiva requiere una mirada regional, capaz de abordar de manera integral los desafíos ambientales que enfrentan los bosques andino-patagónicos.

La renovación de este compromiso representa un paso importante para la protección de la Ranita de Darwin, pero también para la preservación de uno de los ecosistemas más valiosos del sur de Sudamérica. En un contexto donde la pérdida de biodiversidad es una preocupación global, las acciones coordinadas entre Argentina y Chile muestran que la cooperación puede convertirse en una herramienta fundamental para garantizar el futuro de especies únicas y de los ambientes que las sostienen.