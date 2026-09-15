Confirmaron el primer caso de chikungunya de la temporada en Argentina

Argentina registró el primer caso confirmado de fiebre chikungunya de la temporada 2026-2027, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). El diagnóstico corresponde a un paciente del departamento de Orán, en la provincia de Salta, una de las zonas del país donde se mantiene una vigilancia epidemiológica reforzada.

El mismo informe señala que hay otros cuatro casos clasificados como probables, correspondientes a los departamentos de Orán, General José de San Martín y Anta, todos en Salta. Además, 17 notificaciones fueron descartadas y 80 permanecen en estudio.

Ante la confirmación, las autoridades sanitarias recomendaron intensificar la vigilancia epidemiológica y mantener la búsqueda activa de casos entre personas que presenten un síndrome febril agudo inespecífico. El objetivo es detectar de manera temprana eventuales nuevos focos de transmisión.

La fiebre chikungunya es una enfermedad viral transmitida principalmente por mosquitos del género Aedes, el mismo vector que puede transmitir dengue y zika. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre y un marcado dolor articular, aunque la presentación clínica puede variar.

El antecedente reciente explica el refuerzo de la vigilancia. Durante la temporada anterior, Salta concentró buena parte de la circulación de chikungunya en el país, con transmisión autóctona registrada en distintas localidades del norte argentino.

En paralelo, el último BEN informó que no se registraron nuevos casos de dengue en el país y que se mantiene un escenario de bajo riesgo, con interrupción de la transmisión viral autóctona.

La confirmación del caso en Orán marca así el inicio de una nueva etapa de vigilancia para la chikungunya, particularmente en las provincias del norte, donde las condiciones ambientales favorecen la presencia del mosquito vector y donde ya existe antecedente de circulación del virus.