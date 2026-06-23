Chispazos en Neuquén por la prórroga en la renovación de los taxis y los remises

El meteórico ascenso de los choferes de aplicación en todo el país genera un profundo debate de modo tal que hay quienes alegan que “le sacan el trabajo” a los taxis y remises a partir de, en muchas provincias de la Argentina, no contar con la regulación correspondiente que sí deben tener quienes manejan los históricos medios de transporte.

En la ciudad de Neuquén, Cabify por ejemplo sí está regulado, Didi está realizando los trámites correspondientes para hacer lo propio y también va en ese camino Uber. Esto genera posiciones contrapuestas en el monopolio del transporte de pasajeros en la Capital.

El presidente de la comisión de Servicios Públicos en el Concejo Deliberante de Neuquén, Atilio Sguazzini habló con La Mañana es de la Primera por AM550 acerca del conflicto que existe en la ciudad producto de que algunos propietarios pretenden extender hasta 12 o 13 años la prórroga en la renovación de taxis y remises, por encima del período establecido.

“A lo largo del año tuvimos presentaciones de grupos de propietarios de taxis que reflejan sus realidades, tenemos una ordenanza que establece que la antigüedad de los coches que están afectados deben tener ocho años, siete en el caso de los remises. Ya otorgamos una prórroga, de hecho sacamos en la gestión de Mariano Gaido, desde 2019 hasta la actualidad, un total de siete dando distintas prórrogas porque encontramos flotas que iban envejeciendo con el tiempo”, explicó el funcionario en primer lugar.

En ese sentido continuó: “Los pedidos que nos hicieron tienen que ver con algo que se trabajó con representantes de distintos niveles, y el acuerdo al que se llegó es mantener las ordenanzas como estaban porque entendemos que hace a una mejor calidad del servicio”.

Y agregó: “Algunos hicieron una presentación independiente para dar más antigüedad a las unidades, de hecho estaban pidiendo 12 y 13 años, e incluso otros plantearon crear una tasa municipal para subsidiar los taxis. Entendemos que el sector tiene un conflicto, pero hay unidades que son muy viejas. Durante algún tiempo hubo quienes tenían licencias y a su vez choferes, y ese negocio no va más”.

Además, Sguazzini consideró: “Ahora permitimos un año más sobre el vencimiento para que puedan renovar las unidades, es decir las que vencen ahora tendrían un año más, 2017 y 2018 se extenderán hasta diciembre del año que viene, con lo cual estamos trabajando con el sector para sacarlos de la situación que atraviesan y ver de qué forma trabajar en conjunto brindando distintas alternativas para mejorar el servicio”.