El Concejo Deliberante de Neuquén evaluará algunos proyectos que buscan aliviar los costos que los taxistas deben invertir en los vehículos con los que realizan su actividad. Además buscarán ofrecerles algunos beneficios, para fomentar a los que quieran invertir en sus autos, para mejorar el servicio que prestan.

Puntualmente las iniciativas son del edil Atilio Sguazzini Mazuel, que integra la Comisión de Servicios Públicos.

Entre las medidas propone que quienes cambien su unidad por un modelo más nuevo queden eximidos del pago de la tasa administrativa, y que en el caso de adquirir un 0 km, además no abonen la licencia comercial durante seis meses.

Proyectos de ordenanza

El hombre detalló las iniciativas en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, donde destacó que “la idea es acompañar a quienes hacen el esfuerzo de mejorar sus autos. Si presentan una unidad más nueva, no deberían pagar esa tasa; y si compran un 0 km, tampoco la licencia comercial por medio año”.

Sguazzini Mazuel recordó que en la ciudad de Neuquén las unidades habilitadas para taxis pueden tener hasta ocho años de antigüedad, mientras que los remises hasta siete. En ese sentido, adelantó que presentaron un proyecto para extender la vida útil de los remises modelo 2018 hasta diciembre del año que viene, con el fin de dar tiempo a sus propietarios para renovar los vehículos.

En cuanto a los taxis más antiguos, indicó que se analiza una continuidad parcial de seis meses para alrededor de 140 unidades, lo que representa cerca del 10% del parque automotor. “Estamos discutiendo cómo acompañar a quienes aún no pudieron hacer el recambio”, señaló.

Los proyectos tomaron estado parlamentario y se tratarán en las próximas semanas. “Nuestra intención es que lleguen al recinto antes de fin de mes, para que estos beneficios puedan aplicarse cuanto antes”, concluyó el concejal.

Mirá la nota completa: