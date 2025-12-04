Con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de los servicios de transporte de pasajeros en la provincia, el gobierno neuquino, en colaboración con la Asociación de Propietarios de Taxis de Neuquén, presentó una nueva línea de crédito destinada a la renovación de la flota de taxis y remises. Esta iniciativa busca optimizar el servicio y garantizar un transporte más moderno y seguro para los usuarios.

El gobierno provincial dispuso un cupo total de 4.900 millones de pesos para financiar la renovación de vehículos destinados al servicio de transporte público. Con este programa, se establecieron nuevas condiciones crediticias más accesibles para los propietarios de licencias de taxis y remises, quienes podrán acceder a los fondos destinados para la compra de unidades nuevas o la renovación de las existentes.

El crédito podrá ser solicitado por los propietarios de licencias cuyo vencimiento sea hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre y cuando la municipalidad a la que pertenezca el servicio haya firmado un convenio de colaboración con la provincia. Esta medida busca facilitar el acceso a una renovación integral del servicio de transporte, promoviendo una mayor seguridad vial y mejores condiciones para los usuarios.

Alternativas de financiamiento

La línea de crédito ofrecerá dos alternativas de financiamiento. En la primera opción, los solicitantes podrán acceder al 30% del valor total de la unidad, con un monto máximo de 10.500.000 pesos. En la segunda opción, podrán financiar hasta el 70% del valor total de la unidad, con un monto máximo de 24.500.000 pesos. Para acceder a cualquiera de estas opciones, es imprescindible que el vehículo esté en condiciones de circular.

Además, se ofrecerá un período de gracia parcial de hasta tres meses, un plazo de amortización de hasta 57 meses y un plazo total de crédito de hasta 60 meses. La tasa de interés será variable, calculada en función del 50% de la tasa activa cartera general diversas del Banco Nación Argentina, más dos puntos porcentuales. El sistema de amortización será alemán.

¿Cómo acceder al crédito?

La gestión de los créditos podrá realizarse a través de la ventanilla del Centro Pyme Adeneu, donde los interesados podrán registrar su solicitud. Los detalles y la posibilidad de inscripción están disponibles en el portal oficial: Centro Pyme Adeneu - Créditos para vehículos

Para obtener más información sobre los requisitos y condiciones del financiamiento, los interesados podrán consultar el sitio web oficial del gobierno provincial Neuquén Financiamiento, o ponerse en contacto a través del número de teléfono +54 9 2993 28-1537 o mediante correo electrónico a creditosbid@adeneu.com.ar