La Justicia volvió a cerrar la puerta a un cambio en la situación procesal de Axel Adrián Araneda. Esta semana resolvió que el acusado continuará en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el trágico choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, en Allen, que terminó con la muerte de cuatro integrantes de una familia de Catriel.

La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que, además, se prorrogó por dos meses la etapa preparatoria de la causa. De esta manera, la fiscalía tendrá tiempo hasta el 6 de septiembre para completar las medidas de prueba pendientes antes de solicitar el avance hacia la siguiente etapa del proceso penal.

El pedido fue impulsado por la fiscal María Celeste Benatti, quien solicitó mantener la medida cautelar y extender la investigación. El juez hizo lugar al planteo al considerar que continúan vigentes los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga, por lo que el imputado seguirá detenido.

No es la primera vez que Araneda intenta recuperar la libertad. En abril, durante una audiencia de revisión, la Justicia ya había rechazado modificar la prisión preventiva por entender que persistían las razones que justificaban mantenerlo privado de la libertad mientras se desarrolla el proceso.

La causa se originó el 21 de noviembre de 2025, cuando la Volkswagen Amarok que conducía Araneda chocó contra una Ford EcoSport en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional 22, en jurisdicción de Allen. El impacto fue devastador y provocó la muerte de Liliana Cocuzza, de 60 años; su hija Karina Gutiérrez Cocuzza, de 32; y los dos hijos de esta, de apenas 6 y 4 años. El único sobreviviente fue el esposo de Liliana y padre de Karina.

Araneda permanece imputado por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales y por el exceso de velocidad. Durante la investigación, la fiscalía descartó el agravante relacionado con el consumo de alcohol, ya que los análisis determinaron que el nivel detectado no alcanzaba el mínimo exigido por la ley para aplicar esa calificación.

Con esta nueva resolución, la investigación sigue su curso y el acusado continuará detenido mientras la fiscalía reúne las últimas pruebas. La causa, que conmocionó al Alto Valle por la magnitud de la tragedia, avanza ahora hacia una etapa decisiva antes del futuro juicio.