Las horas previas al choque que destrozó a una familia inocente se volvieron aún más estremecedoras: se confirmó que Axel Adrián “Chinito” Araneda, el narco que manejaba borracho la Volkswagen Amarok V6 negra sin patente pasó toda la madrugada en un reconocido boliche del centro de Cipolletti y hasta subió historias a sus redes desde la pista. Minutos antes de provocar la tragedia, publicó una selfie al volante de su poderosa camioneta.

La reconstrucción de esa noche terminó revelando una secuencia tan provocadora como trágica. Araneda estuvo en KPLA, el boliche de calle Roca de Cipolletti. Varios asistentes lo vieron moverse por el bar, con tragos en la mano, rodeado de amigos, exhibiendo su look habitual: cadenas gruesas de oro, relojes caros y actitud desafiante. Parte de esa madrugada quedó registrada en sus propias historias de Instagram, donde publicó videos desde el interior del local con música, DJ y mucha gente.

Pero lo más perturbador llegó después. Apenas unos minutos antes de embestir la Ford EcoSport familiar, el “Chinito” subió una selfie manejando su Amarok negra, una camioneta potente, Amarok V6 de casi 300 caballos de fuerza, que solía mostrar en redes como símbolo de “estatus”. Además de otros autos de alta gama como BMW, Mercedes Benz o Jeep.

En la imagen, que ya circula entre los investigadores, se lo ve con su cadena de oro colgando sobre la remera y un reloj Rolex valuado en casi 16 mil dólares, apoyado en el volante y con el dedo mayor de la mano izquierda levantado, que podría ser considerado un mensaje hacía alguien. Por las ventanillas se filtra la claridad del amanecer: una señal clave de que la foto fue tomada instantes antes del impacto, que se produjo a las 7 de la mañana.

Mientras Araneda presumía en redes su camioneta, su vida nocturna y sus lujos, en el otro vehículo viajaba una familia que empezaba el día con un sueño simple: llegar a Las Grutas para disfrutar el fin de semana extra largo. Manejaba Pastor Gutiérrez de Catriel, su pareja, la médica generalista Liliana Cocuzza, su hija Carina y los dos pequeños nietos.

Sin embargo, en el momento del choque, solo el hombre estaba fuera del vehículo: había bajado para ajustar el equipaje, un detalle que terminó salvándole la vida. Su esposa, su hija y los dos chicos quedaron atrapados en la EcoSport, que explotó en llamas segundos después.

El test de alcoholemia a Araneda se lo pudieron realizar un par de horas posterior al choque, es que fue trasladado en ambulanci al hospital de Allen y una vez que estuvo fuera de peligro, arrojó 0,46 gramos de alcohol en sangre, lo que hace suponer que al momento del choque era mucho más alta la graduación. Los investigadores analizaron cada detalle de los movimientos del "Chinito". Las imágenes del boliche, los posteos y la selfie al volante son ahora pruebas clave para determinar su estado, su conducta horas antes y la responsabilidad que cargaba cuando tomó la ruta, sin control y sin medir consecuencias.