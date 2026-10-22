El estado de salud de los dos sobrevivientes del brutal choque fatal entre dos motos y un Volkswagen Bora en el centro de General Roca mantiene la preocupación. Uno de ellos continúa internado en Terapia Intensiva, intubado y con asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado y riesgo de vida. Según el parte médico oficial, las próximas 48 horas serán determinantes para su evolución. El otro joven también sufrió lesiones graves pero se encuentra fuera de peligro, mientras la investigación busca establecer cómo se produjo el impacto que terminó con la vida de una joven.

Cömo ocurrió el brutal choque en el centro de Roca

El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves, en la intersección de avenida Roca y Alsina, y dejó un resultado devastador para los ocupantes de las motos. La violencia de la colisión provocó que los tres jóvenes salieran despedidos de los rodados y sufrieran heridas de consideración. Los equipos de emergencia debieron trasladarlos em código rojo al hospital Francisco López Lima, donde recibieron atención médica.

La víctima fatal fue identificada como Yasmine Sat, de 20 años, quien murió en el hospital después de haber ingresado en estado crítico. Durante las primeras horas posteriores al choque, su cuadro había obligado a una intervención quirúrgica de urgencia por lesiones internas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse. Su fallecimiento se confirmó poco antes de las 7 de la mañana y ahora se conocen nuevos detalles sobre la situación de quienes sobrevivieron al impacto.

Uno de los heridos, muy grave

En cuanto al joven que permanece en Terapia Intensiva, el panorama sigue siendo desesperante. El parte médico oficial indicó que continúa intubado y conectado a asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado y riesgo de vida. Las próximas 48 horas serán determinantes para conocer cómo responde al tratamiento y si logra superar la etapa más crítica. La gravedad del cuadro mantiene la atención puesta en su evolución.

El segundo sobreviviente también sufrió lesiones importantes. De acuerdo con la información difundida después del choque, presentaba múltiples fracturas y había sido trasladado al hospital para recibir atención. Su situación era estable en el último reporte disponible, aunque todavía no se difundieron nuevos detalles oficiales que permitan precisar su evolución o establecer cuándo podría recibir el alta.

Mientras tanto, la investigación intenta reconstruir la mecánica del choque ocurrido en una esquina céntrica de Roca. Los primeros datos indican que las dos motos circulaban por avenida Roca en sentido sur-norte, mientras que el Volkswagen Bora avanzaba por Alsina de oeste a este. La colisión provocó que los ocupantes de los rodados menores terminaran sobre la calzada, con consecuencias que resultaron fatales para una de las jóvenes.

El conductor del automóvil, de 37 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo. Sin embargo, ese resultado no alcanza por sí solo para determinar las responsabilidades en el hecho. Las pericias y el relevamiento realizado por Criminalística deberán aportar elementos para establecer cómo se produjo el impacto y qué circunstancias intervinieron en el siniestro.