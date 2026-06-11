La Universidad Nacional del Comahue dio un importante paso institucional este miércoles con la proclamación oficial de las autoridades que conducirán la casa de estudios durante el próximo período de gestión. La ceremonia se desarrolló en una sesión extraordinaria del Consejo Superior y estuvo encabezada por la rectora saliente, Beatriz Gentile, y el vicerrector saliente, Paúl Osovnikar.

Los primeros en ser proclamados fueron el rector electo, Christian Lopes, y la vicerrectora electa, Lorena Higuera. Durante su intervención, Lopes agradeció el acompañamiento recibido y convocó a construir una etapa de trabajo colectivo. "Hoy es un día de agradecimiento y celebración", expresó. También sostuvo que llegó el momento de "trabajar todos juntos" y convocó a la comunidad universitaria a participar del acto de asunción previsto para el próximo viernes a las 10 en el Aula Magna.

El Consejo Superior oficializó a representantes de todos los claustros

La proclamación no alcanzó únicamente a las máximas autoridades de la UNCo. Durante la misma sesión también fueron oficializados decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas de las 17 unidades académicas que integran la universidad.

Además, quedaron proclamados los representantes de los claustros docente, no docente, estudiantil y de graduados que formarán parte de los Consejos Directivos de facultades, centros universitarios y complejos, así como los nuevos integrantes del Consejo Superior.

La jornada marcó el cierre formal del proceso electoral universitario y dejó conformada la estructura de representación que participará de los espacios de cogobierno durante los próximos años.

Lorena Higuera destacó la construcción colectiva

Por su parte, Lorena Higuera remarcó que la nueva conducción buscará sostener una mirada amplia e integradora de la institución. "Esta gestión no es la de Christian y Lorena", afirmó, y agregó que será una gestión construida junto a "todas las unidades académicas que conforman la UNCo".

La futura vicerrectora también valoró el proceso electoral que atravesó la universidad. "Se consolidó la democracia universitaria", señaló, y destacó la importancia del diálogo y de los ámbitos de participación para la toma de decisiones.

Con las autoridades ya proclamadas, la Universidad Nacional del Comahue se encamina hacia el acto de asunción que se realizará este viernes. A partir de allí comenzará una nueva etapa de gestión en una de las instituciones educativas más importantes de la Patagonia.