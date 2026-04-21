La mañana de este martes quedó marcada por un hecho que sacudió a los vecinos del Barrio Malvinas. En una de las arterias principales de acceso al sector, una mujer de 37 años que circulaba en bicicleta fue atropellada por un camión con doble acoplado, quedando atrapada bajo una de sus ruedas. La escena generó desesperación entre quienes se encontraban en el lugar y escucharon los gritos de la víctima.

De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor del camión no habría advertido la presencia de la ciclista que circulaba por el costado derecho del vehículo. Tras el impacto, la mujer fue asistida de inmediato y trasladada en código rojo al Hospital Francisco López Lima.

Ingresó consciente, aunque con asistencia respiratoria, y su estado es grave. La directora del centro de salud confirmó que será intervenida quirúrgicamente por el equipo de cirugía y traumatología debido a lesiones severas en una de sus piernas.

En el lugar, personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo. El hombre sufrió una crisis nerviosa tras el hecho y debió ser atendido por médicos.

Mientras tanto, vecinos del barrio expresaron su preocupación por la circulación de camiones de gran porte en la zona, asegurando que no se trata de un hecho aislado y reclamando medidas urgentes para evitar nuevos accidentes.

La mujer permanece internada en Terapia Intensiva, mientras personal de Criminalística trabaja en el lugar para determinar la mecánica del siniestro.