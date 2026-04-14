Un adulto mayor que circulaba en bicicleta debió ser trasladado al hospital tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un choque. El hecho ocurrió esta tarde en la localidad de Plottier.

Según pudo reconstruir Mejor Informado, el ciclista circulaba por la calle Santa Cruz. Casi a la altura del cruce cruce con Nacimiento, una camioneta abrió la puerta y el hombre no pudo esquivarla.

A raíz del choque, el hombre mayor recibió un fuerte golpe en el rostro, a la altura de los pómulos y presentaba dificultad para respirar. Gracias a la rápida asistencia de los profesionales de la salud y del personal de la Policía de la Provincia del Neuquén se liberó la obstrucción de la garganta del accidentado.

El hombre fue trasladado al hospital para su atención. Al momento de la publicación de esta nota no se logró establecer la identidad de la víctima: si bien se encontraba consciente y respiraba, no podía expresarse por sus propios medios.

Qué tener en cuenta para evitar este tipo de accidentes

Como sucede con los vehículos de menor porte, los ciclistas suelen llevarse la peor parte en lo que siniestros viales se refiere. Es por eso que los especialistas aconsejan una serie de medidas para evitar siniestros viales.

En primer lugar, las personas que circulen en bicicletas deben hacerlo en el marco de la legislación de tránsito vigente para todo el territorio de la República Argentina. En todo momento, los ciclistas deben hacer uso del casco, anticipar sus maniobras con señales y circular por los lugares habilitados. Esto reduce significativamente el riesgo de accidentes.

Por otra parta, los conductores de vehículos motorizados -ya sea automóviles y/o camionetas de mayor porte- también pueden sumar su grano de arena a la prevención vial. Para evitar este tipo de accidentes, se recuerda la importancia de revisar los espejos laterales como el central para cerciorarse que no haya nadie a la hora de descender.