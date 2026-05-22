En la tarde de este viernes, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó el cierre preventivo del sendero que conduce a las cascadas Dora y Santa Ana, uno de los circuitos de trekking más visitados de la región cordillerana durante la temporada primavera-verano. Sendero para el cual es necesario hacer los trámites migratorios correspondientes en el Paso Internacional Samoré, además de dejar asentado la hora de partida en el registro dispuesto por la Administración de Parques Nacionales (APN).

Desde cuándo rige el cierre del sendero a las cascadas Dora y Santa Ana

La medida comenzó a regir desde mayo y se extenderá hasta noviembre, coincidiendo con el incremento del caudal de arroyos y ríos de montaña que atraviesan el recorrido. Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi explicaron que la decisión responde a “extremas razones de seguridad” debido a las dificultades para cruzar sectores inundables y el riesgo que implica la crecida del río Pantojo.

El cierre impacta especialmente en el movimiento turístico de la zona de Villa La Angostura, donde muchos visitantes del Alto Valle, Bariloche y localidades del interior neuquino suelen realizar excursiones de un día hacia ese sector de la cordillera.

El anuncio del cierre del sendero de trekking a las cascadas Dora y Santa Ana - Foto: Parque Nacional Nahuel Huapi

Para llegar a las cascadas hay que hacer migraciones en el Paso Samoré

Uno de los datos que suele generar dudas entre turistas y vecinos es que para acceder al sendero se debe atravesar el área del Paso Internacional Cardenal Samoré, por lo que es obligatorio realizar trámites migratorios.

El recorrido comienza por la Ruta Nacional 231, luego de pasar la aduana argentina, en cercanías del límite con Chile. Según la información oficial del parque, la senda se ubica antes de cruzar el río Pantojo y demanda entre tres y cinco horas de caminata ida y vuelta.

Desde hace años, las autoridades aplican cierres temporales durante el otoño e invierno debido a las complicaciones climáticas típicas de la cordillera andina, donde las lluvias, nevadas y crecidas repentinas suelen volver peligrosos los cruces de agua.

Recomiendan consultar el estado de los senderos antes de viajar

El cierre también sirve como advertencia para turistas provenientes de ciudades como Neuquén, Cipolletti, General Roca y San Carlos de Bariloche, que suelen organizar escapadas de fin de semana largo hacia la cordillera.

Parques Nacionales recordó que el respeto por las restricciones es obligatorio y pidió verificar previamente el estado actualizado de los senderos antes de emprender cualquier actividad de montaña.

Además, el ingreso a áreas de trekking en temporada invernal puede verse afectado por nevadas tempranas, hielo sobre calzada y alertas meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Información útil para quienes planean visitar la zona