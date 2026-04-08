Del 17 al 19 de abril, el corazón del Alto Neuquén se convierte en el escenario de una experiencia única de trekking hacia la Laguna La Primavera, un rincón aún intacto de la Cordillera del Viento. La excursión promete combinar aventura, desafío físico y una profunda conexión con la naturaleza.

Ubicada en un valle de origen glaciar, la laguna es el destino de una travesía que recorre filos de montaña, faldeos y espacios donde el silencio y la inmensidad dominan el paisaje. Con un recorrido de 14 kilómetros entre ida y vuelta y un desnivel positivo de 900 metros, la actividad está pensada para aventureros con buen estado físico, que podrán disfrutar de tramos técnicos y zonas expuestas al viento, características propias del terreno invernal.

La experiencia comienza el viernes 17 con un traslado desde Neuquén a Chos Malal y una cena de bienvenida en La Casita Boutique, donde los participantes podrán descansar y compartir expectativas. El sábado 18 será la jornada central: desde temprano, el grupo partirá desde la Ruta Provincial 43 hacia la laguna, acompañado por guías profesionales y con seguro de accidentes personales. Durante la caminata habrá una merienda caliente para reponer energías antes de regresar y cerrar el día con una cena de sabor patagónico, donde no faltará el tradicional chivo al asador.

El paquete incluye transporte ida y vuelta desde Neuquén, dos noches de alojamiento con desayuno, comidas principales y la excursión guiada, a un valor de 410.000 pesos por persona, con opciones de financiación y beneficios a través del programa provincial Viaja Neuquén.

Organizada por Scarabajo Viajes y Turismo, esta propuesta invita no solo a descubrir uno de los paisajes menos explorados del norte neuquino, sino también a vivir una experiencia integral que combina naturaleza, esfuerzo físico y camaradería. Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al 2942 599926 o seguir a @escarabajo_viajes en redes sociales.