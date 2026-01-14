San Carlos de Bariloche se transforma en un destino privilegiado durante el verano gracias a sus días largos, temperaturas agradables y una extensa red de senderos que atraviesan bosques milenarios, lagunas y miradores naturales. El trekking se posiciona como una de las actividades más populares para conectar con la naturaleza patagónica en esta época.

La ciudad ofrece rutas para todos los niveles, desde recorridos cortos y accesibles hasta caminatas de mayor exigencia física, adaptadas a las distintas experiencias y preferencias. A continuación, se presentan cinco senderos destacados que permiten disfrutar plenamente del verano en Bariloche.

Sendero a Piedra de Habsburgo, Cerro Otto

Este sendero es ideal para quienes buscan una caminata sencilla y corta, con vistas panorámicas. Parte desde la Confitería Giratoria del Cerro Otto y avanza hacia el sur, cruzando sectores boscosos y pequeños desvíos hacia miradores secundarios. Tras aproximadamente una hora, se alcanza la Piedra de Habsburgo, que ofrece una vista privilegiada del lago Gutiérrez y el Cerro Catedral. La pendiente es suave y el sendero está bien definido, por lo que es especialmente recomendado para familias y personas sin experiencia en montaña.

Sendero Mirador Brazo Tristeza, Parque Municipal Llao Llao

Ubicado en el Circuito Chico, este recorrido atraviesa íntegramente el bosque andino patagónico con una pendiente suave y un trazado claro. Comienza en el estacionamiento de Bahía López y, tras cerca de 40 minutos, llega a un promontorio natural con vistas abiertas al Brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi y al Cerro Capilla. Es una opción perfecta para quienes desean un contacto directo con la naturaleza sin grandes exigencias físicas. En el mirador, se recomienda extremar precauciones por la presencia de acantilados, especialmente con niños.

Sendero Valle del Challhuaco

Este sendero se distingue por su entorno agreste y menor concurrencia. Inicia junto a los domos del Refugio Neumeyer y atraviesa un bosque de lengas hasta alcanzar puntos panorámicos y la Laguna de los Patos. A partir de allí, el recorrido se vuelve más exigente, con sectores de pedreros, vegetación baja y alta exposición solar, culminando en la cumbre del Cerro Challhuaco. Este trayecto está recomendado para montañistas con experiencia, que deben planificar cuidadosamente, llevar agua suficiente y avisar en el refugio antes de comenzar la caminata.

Sendero al Refugio Emilio Frey, Cerro Catedral

Partiendo desde el estacionamiento del centro de esquí Cerro Catedral, este sendero es uno de los más elegidos en verano por su accesibilidad y belleza. El camino atraviesa zonas boscosas, sigue el arroyo Van Titter y pasa por el Refugio Piedritas, llegando finalmente a la Laguna Toncek, donde se encuentra el Refugio Emilio Frey. La caminata demanda una jornada completa y quienes deseen pernoctar o acampar deben realizar reserva previa. En Bariloche, el Registro de Trekking es obligatorio para senderos de esta dificultad que incluyen refugios o travesías largas.

Sendero al Cerro Goye

Desde Colonia Suiza, este sendero asciende hacia la cumbre del Cerro Goye, recorriendo el valle entre los cerros Bella Vista y López. La caminata sostenida de aproximadamente dos horas y media conduce a un mirador con vistas panorámicas amplias. Se recomienda realizar el ascenso y descenso por el mismo camino, ya que las variantes de bajada son más empinadas, con señalización limitada y piedras sueltas, aptas solo para montañistas con experiencia.

Antes de iniciar cualquier caminata, es fundamental planificar la salida con información oficial y actualizada. El sitio web Bariloche Trekking ofrece detalles completos sobre senderos habilitados, niveles de dificultad, tiempos estimados, desniveles, mapas y estado de los recorridos, siendo una herramienta esencial para visitantes y residentes.

El Registro de Trekking es obligatorio para senderos de media y alta dificultad, especialmente aquellos que incluyen refugios de montaña, travesías largas o zonas alejadas del ejido urbano, como el Refugio Emilio Frey, el Cerro Challhuaco o los ascensos a cumbres. En cambio, no se requiere registro para senderos cortos y de baja dificultad, ubicados en parques municipales o áreas recreativas frecuentes, como los del Parque Municipal Llao Llao, Cerro Otto o Circuito Chico.

Los mejores senderos para recorrer Bariloche este verano

Se recomienda siempre verificar las condiciones y requisitos en barilochetrekking.com, ya que pueden variar según la época del año o el estado de los senderos. Además, está terminantemente prohibido hacer fuego en senderos y áreas naturales debido a la Emergencia Ígnea vigente en toda la provincia, una medida clave para prevenir incendios forestales y proteger el patrimonio natural de la región.

Bariloche enfatiza el respeto de esta normativa para preservar sus bosques y mantener la seguridad de quienes disfrutan de sus senderos durante el verano.