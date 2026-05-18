Un grave caso de maltrato animal que sacudió a vecinos de Cinco Saltos. Después de varias denuncias y de la intervención de la Fiscalía Descentralizada, el perro, víctima de abandono extremo, continuó en el mismo domicilio donde, según denunciaron los frentistas, vivía en condiciones desesperantes. La Justicia resolvió aplicar una sanción, pero no retiró al animal del lugar, una decisión que desató bronca y fuertes cuestionamientos.

Todo comenzó con reiterados reclamos de vecinos que venían observando desde hacía tiempo el deterioro del perro, un animal de gran tamaño que permanecía encerrado en un espacio mínimo, expuesto al frío, a la lluvia y rodeado de suciedad. Con el correr de los días, las imágenes empezaron a circular entre grupos de proteccionistas y redes sociales, generando una ola de repudio.

Las fotografías mostraban un escenario impactante. El perro aparecía extremadamente delgado, sobre un suelo embarrado y cubierto de materia fecal. Incluso, algunos vecinos aseguraron que el animal intentaba alimentarse con restos de cartón ante la aparente falta de comida. La situación provocó alarma en el barrio y aceleró nuevos llamados para exigir una intervención urgente.

El perro estab encerrado en un pequeño lugar con piso de barro y lleno de materia fecal

A raíz de las denuncias, tomó intervención la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos y se realizó una inspección en la vivienda. Durante el procedimiento también participó un veterinario convocado para evaluar el estado del animal. Según trascendió, el informe confirmó un cuadro delicado y con escasas posibilidades de recuperación si las condiciones no cambiaban rápidamente.

Sin embargo, lo que parecía encaminarse hacia el resguardo del perro terminó generando todavía más tensión. La resolución judicial consistió en aplicar una infracción al propietario, aunque el animal permaneció en el mismo lugar y bajo responsabilidad de la persona denunciada. La medida provocó desconcierto entre vecinos y proteccionistas, que esperaban una decisión más contundente frente al cuadro que había quedado expuesto.

Con el paso de las horas, el caso explotó en redes sociales y se multiplicaron los cuestionamientos hacia la actuación de la Justicia. Muchos vecinos plantearon que, ante situaciones similares ocurridas en otras ciudades del Alto Valle, hubo retiros preventivos y asistencia veterinaria inmediata para los animales afectados.